​Por culpa de jueces, cárceles potosinas a reventar

Cientos de presos podrían salir bajo libertad condicional, pero jueces exigen fianzas impagables

El 44.3 por ciento de los reclusos en penales de San Luis Potosí están a la espera de ser sentenciados, cifra que está por encima de la media nacional que es del 35.7 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de Seguridad.

La Comisión Nacional de Seguridad informó que a finales de enero de 2016 en el estado de San Luis Potosí había un total de 3 mil 185 personas en reclusión, de las cuales mil 329 son procesadas por delitos del fuero común, mil 678 son sentenciados por delitos del fuero común, 82 son procesados por delitos del fuero federal y 96 son sentenciadas del fuero federal, esto según datos del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí.

Mientras que de acuerdo al último Cuaderno Mensual de información Estadística Penitenciaria, se informó que los Centros Penitenciarios de San Luis Potosí y Tancanhuitz se encuentran con una sobrepoblación de 79 y 6 internos respectivamente.

Al respecto José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Fundación Renace menciona que un reo puede tardar entre un año y medio a 2 en que sea resuelta su sentencia, siempre y cuando este tenga una defensa adecuada y los abogados le estén dando seguimiento.

Indica que se tienen muchos casos de personas cuyo expediente está abandonado o no se le da seguimiento, lo cual genera que los procesos tarden mucho mas tiempo.

“Digamos que si tú tienes un abogado que está atendiendo tu defensa y le esta dando seguimiento a tu caso, podrías tardarte en un año y medio para resolver tu proceso. En el nuevo sistema penal va a ser diferente porque en principio los procesos se van a llevar con mejor agilidad”.

Sin embargo, comenta que la mayoría de los custodios que están siendo procesados actualmente en San Luis Potosí están siendo procesados con el Sistema Penal anterior, y aun no se tienen los suficientes casos usando el nuevo sistema penal para dar una referencia positiva de él.

Este nuevo sistema implica que la presentación de la carpeta de investigación, se presente ante un juez, y este tiene que determinar si se realiza o no un proceso penal, sin embargo para llegar a este punto los fiscales tienen que llenar las carpetas con pruebas y apoyarse de instrumentos que le sean proporcionados por la Policía científica. El abogado menciona que no se tienen muchos casos debido a que muchas de estas carpetas se quedan en la Procuraduría y no son presentadas ante el juez.

Menciona que actualmente hay una serie de artículos transitorio que permiten que a todos los presos que esperan su sentencia, puedan pedirle a los jueces cambiar su situación de prisión preventiva a una libertad condicional, sin embargo el problema es que en San Luis Potosí los jueces establecen cantidades entre los 70 a los 80 mil pesos para pagar la libertad y esto no les beneficia a los internos.

