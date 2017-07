La película ‘Nymphomaniac’, de Lars Von Trier, ha desatado una serie de comentarios acompañados de manos que se abanican las caras ruborizadas. La cosa está así: una chica ninfómana le da vuelo a la hilacha con el hombre que le salvó la vida. El tráiler, sólo para adultos, ha sido todo un acontecimiento, pues hay varias escenas de sexo explícito.

Pero… pensemos en todas las películas que han generado controversia en su momento. Son varias, ¿a poco no? Así que no hay motivo para alarmarse. En la actualidad han cambiado mucho los paradigmas de pudor, así que no hay por qué espantarse. Y para muestra, aquí les presentamos 10 botones:

Último tango en París (1972)

Esta película causó revuelo por contener una de las escenas de sexo más fuertes del cine comercial (sin llegar a lo porno). Paul (Marlon Brando) tenía sexo anal con Jeanne (Maria Schneider) y para consumarlo utilizaba manteca como lubricante. Fuerte, muy, muy fuerte para la época.

9 semanas y media (1986)

Fue todo un suceso de erotismo durante la década de los 80. Mickey Rourke y Kim Basinger se consagraron como iconos sexuales tras su proyección. Y cómo no, si sólo basta con recordar la escena en la que Kim le hace un striptease a Mickey con la canción de ‘You can leave your hat on’ de Joe Cocker.

El amante (1991)

Basada en la novela de la escritora francesa Marguerite Duras y dirigida por Jean-Jacques Annaud, esta película retrata a una adolescente francesa en su despertar erótico con un comerciante chino. Obviamente la película desató tremenda polémica

Bajos Instintos (1992)

Además de tener escenas de sexo puro y duro, la película es un gran thriller. La escena en la que Sharon Stone cruza las piernas durante un interrogatorio con la tira, revela que abajo de su lindo vestido blanco no tiene nada de ropa interior.

Carne Trémula (1997)

Una gran película de Almodóvar. ¿Hay que decir algo más? Sexo oral y mucha, mucha imaginación expuesta a los placeres de la carne. Y como un gran plus: la canción de ‘Somos’ de Chavela Vargas en una de las candentes escenas.

Ojos bien cerrados (1999)

La última película de Stanley Kubrick contiene escenas de sexo entre Nicole Kidman y Tom Cruise, que para ese entonces aún eran pareja, hecho que aumenta la sensación de realismo de la película. Uno de los hitos de esta película es cuando Alice (Nicole) baila desnuda frente a un espejo y Bill (Tom) la besa apasionadamente. Obviamente no hay que olvidar las escenas de la orgía hecha un ritual.

Lucía y el sexo (2001)

Paz Vega, protagonista de esta película, ganó el Goya a la mejor actriz revelación. Una de las mejores escenas es cuando Lucía (Paz) toca a Lorenzo (Tristán Ulloa).

Amores Perros (2001)

No podía faltar el ingenio mexicano y el de esta película resultó muy satisfactorio. La escena en la que Octavio (Gael García) se cena a su cuñada Susana (Vanessa Bauche) sobre la lavadora es única.

Y tu mamá también (2001)

Maribel Verdú se convierte en presa de los pensamientos eróticos de Gael García y Diego Luna. Durante el viaje que emprenden los tres exploran caminos inimaginables del sexo. Se dice que son los charolastras.

Irreversible (2002)

La extinta pareja de Mónica Bellucci y Vincent Cassell protagonizan este filme. Contiene escenas bastante fuertes: de un asesinato y una violación hacia Alex (Mónica), la cual es el motivo de venganza de Marcus (Vincent).

¿Qué otras películas nos recomiendan?

http://www.chilango.com/sexo/nota/2013/12/26/15-peliculas-no-porno-que-nos-han-hecho-ver-estrellas