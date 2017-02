Tiene 16 años y sufre de Asperger. El brutal ataque de otra chica dejó su rostro irreconocible

Emily quedó tendida en el pavimento e inconsciente. Cuando finalmente recobró la conciencia se dio cuenta de que ni su brazalete ni su teléfono estaban, habían sido robados. Como pudo, corrió a un pub cercano y pidió ayuda allí.

“Me di vuelta y vi a esta chica que conocía. Me exigió que le pasara mi teléfono y me golpeó en la cabeza. Me metí el teléfono en el bolsillo de mi pantalón pero ella me bajó los jeans y me quitó el teléfono y también mi brazalete Pandora. De la nada estaba en el suelo y ella me estaba pateando. También recuerdo que me golpeó mucho”.