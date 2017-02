200 mil mexicanos en EU sin identificación

POR SAÚL HERNÁNDEZ

Cuando Rubén –nombre ficticio para proteger su identidad– estaba por terminar la preparatoria, se dio cuenta de que no podría seguir estudiando. No fue por falta de aptitudes, pues siempre demostró ser un estudiante brillante, sino por la ausencia de un documento que hoy también le impide desde conseguir un empleo hasta subirse a un avión: su acta de nacimiento.

Este joven nació hace 21 años en Pajacuarán, un municipio del noroeste de Michoacán que no rebasa los 20 mil habitantes. De su infancia en México poco recuerda porque a sus cuatro años él emprendió con su madre y su hermana el peligroso viaje para cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Rubén no fue registrado al nacer y sus padres tampoco tramitaron su acta de nacimiento antes de buscar “el sueño americano”. Nunca contó con un papel oficial que acreditara su nacionalidad y esto lo ha condenado a vivir en una doble invisibilidad: no aparece en los registros del país que lo vio nacer y mucho menos en el país al que emigró.

Sin nada que demuestre quién es o cómo se llama, está imposibilitado para tramitar otros documentos básicos en Estados Unidos como su licencia de conducir o su identificación estatal. Y sin estos papeles, tampoco puede comprobar legalmente su mayoría de edad, abrir una cuenta bancaria, viajar dentro de territorio estadunidense, obtener un empleo o ir a la Universidad.

La falta de un acta de nacimiento también lo privó de ser beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado bajo la administración de Barack Obama para amparar de la deportación a los llamados dreamers, jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular cuando apenas eran unos niños.

Es así como el sueño americano de pronto se convirtió para él en una pesadilla: “Hay veces que me entra un coraje inmenso, pero normalmente es una depresión al saber que siempre estoy amarrado en un lugar”, cuenta.

Es difícil calcular cuántos compatriotas viven en Estados Unidos como él. Ellos no aparecen en ninguna estadística oficial, aunque organizaciones como el Instituto México del Woodrow Wilson Center y Be Foundation estiman que al menos 200 mil mexicanos enfrentan esta condición. Para Karen Mercado, directora de Be Foundation, bien podrían llegar al millón de personas.

A su ya de por sí difícil situación ahora se agrega la política antiinmigrante del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que al carecer de papeles que demuestren su identidad no pueden tramitar un pasaporte o una matrícula consular para posteriormente regularizar su situación migratoria.

Y si son detenidos, advierte Mercado, viven en un limbo jurídico porque son deportados a un país que no reconoce su existencia. “Hay casos de personas que pasan meses en centros de detención porque no tienen forma de demostrar su nacionalidad y están al margen de toda protección consular”, señala.

Entre tantas puertas cerradas, para estos inmigrantes se abre una oportunidad que les permitirá salir de las sombras. El pasado viernes 17 de febrero, los Consulados mexicanos en Estados Unidos comenzaron a emitir actas de nacimiento a quienes no fueron registrados en su momento en México, o al menos así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, organizaciones civiles e inmigrantes entrevistados por este medio acusan que los Consulados no están haciendo su trabajo con rapidez y en algunos casos siguen negando el servicio.

DIEZ MESES DE TARDANZA

En junio de 2014 se elevó a rango constitucional el derecho a la identidad y la gratuidad del registro de nacimiento en México, pero quienes ya vivían en Estados Unidos no podían beneficiarse de esta reforma porque los Consulados no podían registrar a quienes nunca habían sido inscritos en nuestro país.

Karen Mercado acusa que la Cancillería mexicana negó la existencia del problema y al no encontrar una respuesta favorable en el Gobierno federal, la organización que preside decidió cabildear en el Senado de la República una segunda reforma, esta vez al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La idea era facultar a los Consulados para expedir actas de nacimiento a quienes migraron sin haber sido registrados en México.

Olga García Guillén, directora general de Servicios Consulares de la SRE, afirma que ellos no negaron la problemática sino que buscaron la mejor manera de solventarla.

Como sea, la iniciativa se convirtió en ley en abril del año pasado, pero fue hasta hace unos días que los Consulados mexicanos la comenzaron a instrumentar.

La senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y quien fue pieza clave en la aprobación de la reforma, recriminó al Gobierno federal la demora de casi diez meses para ponerla en marcha.

“Nos da tristeza que en un momento tan complejo como el que se vivió el año pasado, con el discurso antinmigrante [de Trump]… se haya tardado tanto el Gobierno de la República en implementar una reforma de esta magnitud”, expresó Cuevas en conferencia de prensa el pasado 22 de febrero.

Mercado coincide en que la implementación de la reforma llegó tarde: “Este tipo de iniciativas deben entrar en vigor enseguida y más en estos tiempos tan complicados para los inmigrantes; el que apenas se hayan abierto las puertas de los Consulados indica que la Cancillería esperó hasta el último momento”.

En respuesta, la embajadora García Guillén indica que los Consulados se ajustaron a lo establecido en el artículo 82 del reglamento a la Ley del Servicio Exterior Mexicano publicado en agosto del año pasado, y que les concedió seis meses a partir de esa fecha para tener listos los lineamientos con los que se llevaría esta ley a la práctica.

Además, tenían que incluir los ajustes sugeridos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). “Pareciera ser mucho tiempo, pero tenemos que cumplir con todos estos requerimientos legales que nos tomaron por lo menos un par de meses también”, explicó.

