9 cosas por las que todo el mundo habló de Gomita este 2016

Vaya que ha sido un muy buen año para Aracely Ordaz, por todos conocida como “Gomita”. Su apariencia física cambió por completo, perdió más de 15 kilos, aumentó busto y glúteos, alineó su dentadura y afinó sus facciones; además sumó miles de seguidores y en las redes sociales todos hablan de ella.

En el aspecto laboral, por supuesto que hubo mejoras. Al tiempo que terminó su participación en el extinto programa “Sabadazo”, se sumó a tres proyectos de la cadena Multimedios, en Monterrey, donde, como es habitual, también ha causado polémica.

Por eso, queremos presentarte un listado de las ocasiones en que la bella presentadora ha dado de qué hablar, mucho más allá de sus logros profesionales.

Todo comenzó cuando Aracely apareció por primera vez en televisión al lado de sus hermanos, como los singulares personajes “Gomita”, “Lapizito” y “Lapizin”, hace aproximadamente seis años en el programa “Sabadazo”. Se hizo popular por lucir siempre como una joven regordeta que era molestada por sus compañeras conductoras por su carácter gruñón.

Sin embargo, y aunque se trataba de un “personaje”, Gomita expresó en entrevista para TV Notas que se sentía mal por sus sobrepeso, pues aunque no eran en serio, las bromas de Cecilia Galeano y Laura G le bajaban un poco el ánimo

Por tanto, cuando comenzó a bajar de peso, su actitud cambió, su seguridad aumentó y de ahí nadie la ha parado.

2. Ahora sí, Gomita se excedió con su escote

Por eso, cada vez que puede presume a sus más de 930 mil seguidores sus bien torneados atributos, lo mismo con sensuales imágenes que con instantáneas donde aparece con poca ropa.

3. Gomita casi queda paralítica tras ser hipnotizada en “Sabadazo”

Durante su estancia en “Sabadazo”, Gomita vivió varias experiencias un tanto dolorosas, como cuando casi queda paralítica por ser hipnotizada durante la emisión.

Mientras la guapa comediante se encontraba dormida debido al efecto del hipnotizador, tres personas se subieron sobre su estómago para demostrar el supuesto efecto de la mente, mientras apenas su cuerpo estaba recargado sobre dos sillas.

Así, Laura G, Cecilia Galiano y otra persona de alrededor de 90 kilos, lastimaron a “Gomita”, quien afirmó a la revista TVNotas, casi queda paralítica.

La payasita tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital debido a los fuertes dolores que tenía en abdomen y columna, misma que le quedó desalineada.

“Yo había hablado con gente de la producción sobre que no quería hacerlo, y es que Ceci no quiso, y me dijeron: ‘Gomita, hazlo tú ’. Y les contesté : ‘no, porque la vez pasada me lastimaron, ya que mis compañeras se subieron con tacones y esta vez, no quiero’. Y me mencionaron que los productores habían decidido que lo hiciera, y bueno, si mis jefes dijeron eso, acepté ”, publicó la revista en su sitio web.

4. Gomita revela la verdad sobre su salida de “Sabadazo”

El pasado sábado 17 de septiembre llegó a su fin el programa conducido por Omar Chaparro, Laura G, Cecilia Galliano y “Gomita”, y aunque el público vio toda una fiesta para celebrar que concluían un ciclo tras casi 6 años al aire, la realidad para quien fuera la payasita del programa y sus hermanos fue distinta. Y es que la presentadora sufrió por mucho tiempo los desplantes, críticas y burlas de sus compañeras por su peso: “Me sentía mal cuando Cecilia Galliano y Laura G me hacían comentarios al aire (por su sobrepeso)”.

La presentadora dejó muy claro que cuando ella se sumó al equipo de conductores, Laura y Cecilia se mostraron inconformes y molestas. “Mi meta era llegar hasta el final, ustedes comprenderán por qué”.

5. Monterrey “vomita” a Gomita en su debut en Multimedios

Su incorporación a la cadena de televisión Multimedios, de Monterrey, no fue como esperaba. Durante su debut en el programa “Acábatelo”, “Gomita” fue literalmente acabada por usuarios de redes sociales. Aunque su recibimiento en la emisión fue de lo mejor, el público decía otra cosa.

Incluso, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de recordarle a la ahora conductora de “Acábatelo” el supuesto robo del anillo de Cecilia Galliano.

Pero eso no es todo, la joven presentadora, quien no solo participa en un programa de Multimedios, sino en tres, hizo fuertes declaraciones respecto a sus excompañeras Cecilia Galliano y Laura G.

“Te quiero mucho, eres un amor de persona y espero que a tus hijos no les pase lo mismo que me pasó a mí. Lamentablemente ella también tiene hijos y el karma existe”, expresó Gomita cuando en una dinámica del programa “Vivalavi” le pidieron de Galliano.

Finalmente, Gomita confesó su odio por los regios. Sin embargo, también reveló la razón: “Yo odiaba a los regios por alguien, era la única regia allá. Por Laura me caían mal los regios. No les tengo miedo, pero les deseo lo mejor (a Cecilia Galliano y Laura G). Ellas a mí no, pero yo a ellas sí”, expresó.

6. El polémico mensaje que le envió a Laura G después de su boda

Aunque incansablemente “Gomita” ha dicho que le desea lo mejor a sus ex compañeras Cecilia Galliano y Laura G, parece ser que la realidad es otra.

Hace unos días Laura sorprendió al casarse de manera repentina; y su excompañera, no pudo quedarse callada y mandó un mensaje a la conductora.

A través de su Twitter, “Gomita” escribió un misterioso mensaje, el cual dice así: “La peor amiga, la peor novia, la peor, pero nunca la peor mujer trabajadora…”.

De inmediato sus fans aseguraron que el tuit iba dirigido a G.

7. Accidentes con su vestuario

Otra de las ocasiones en que la presentadora fue cuando mostró, sin querer, su ropa interior tras un pequeño descuido.

A principios de diciembre, “Gomita” estuvo como invitada en el programa de SNSerio, pero nunca imaginó la trampa que le tenían preparada los conductores del programa.

Los conductores Enrique Mayagoitia y Adrián Marcelo estaban contando una supuesta experiencia paranormal sucedida hace poco en el programa.

“Gomita” estaba muy atenta al relato, cuando de pronto un “duende” apareció detrás de ella al tiempo que apagaron las luces del estudio. Ella no pudo evitar gritar “no mam*s”. Pero el problema mayor surgió cuando, en medio del susto, abrió las piernas y sin querer mostró un poco de su ropa interior.

8. Cuando un paparazzi arruinó su visita a un motel

Vaya decepción la que se llevaron la presentadora y su novio, el empresario Alberto González, cuando tuvieron que desistir de entrar a un hotel porque un paparazzi los perseguía.

De acuerdo con la agencia de noticias Kadri, la pareja viajaba a bordo de un automóvil en el que no dejaron de darse tremendos besotes en cada semáforo en rojo.

Los fotógrafos se enteraron de las intenciones de la pareja porque supuestamente ésta se detuvo a comprar condones en una tienda.

Posteriormente, “Gomita” y Alberto quisieron entrar a un hotel, pero cambiaron de dirección cuando se percataron de que un paparazzi los seguía.

9. Cuando habló de su sexualidad

La última que hizo Aracely fue hace apenas unas horas cuando reveló la última vez en que había tenido relaciones sexuales. La conductora fue cuestionada por Camy G sobre la última vez que tuvo sexo, a lo que la polémica conductora contestó “ayer”, seguido de una risa juguetona.

El video con tremendas confesiones fue compartido por Camy G en el día de ayer a través de su cuenta de Twitter.

