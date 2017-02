Académicos de EU repudian a Trump y declaran su apoyo a México

Ante la actitud xenófoba del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 475 académicos de dicho país firmaron un pronunciamiento en apoyo a México y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Universitarios estadounidenses de colegios como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de las universidades de Harvard, Pittsburg, Princeton, Yale y Nueva York signaron el documento.

El texto titulado US Philosophers against Trump’s policies towards Mexico (Filósofos estadounidenses contra las políticas de Trump hacia México) publicado en inglés en la página web del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) de la UNAM, consta de 165 palabras y declara el fuerte repudio a las actuales formas de gobierno.

“Esta política se basa en una retórica cada vez más xenófoba que distorsiona nuestros profundos vínculos históricos, económicos, culturales y académicos. Estamos profundamente preocupados por el hecho de que ya están en marcha planes para la construcción de un muro en nuestra frontera bajo la premisa de que los propios mexicanos pagarán por ello. Se trata de una amenaza inaceptable, un acto de profunda falta de respeto, y una agresión directa a un socio económico histórico y a un querido amigo”, se lee en la declaración.

Y agrega que “las anunciadas deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, incluidos los mexicanos, son también un importante punto de preocupación. Nos preocupa que la dignidad inherente de estas personas se vea comprometida por alguna de esas políticas”.

“En consecuencia, expresamos nuestra fuerte solidaridad con los mexicanos dentro y fuera de la academia. También pedimos a la administración Trump que cambie estas políticas erróneas y comprometedoras”, apunta el documento.

La UNAM trabaja con académicos norteamericanos en muchos aspectos, porque gran parte de las investigaciones requieren del análisis y la discusión de publicaciones conjuntas, destacó Pedro Stepanenko Gutiérrez, director del IIFs.

“Los invitamos constantemente a seminarios y conferencias, y vamos para allá a exponer nuestros textos. En eso consiste básicamente el trabajo de los filósofos, en escribir, discutir y analizar ideas”, apuntó.

“Es estratégicamente conveniente solidarizarnos también nosotros con los estadounidenses que padecen a su presidente y no fomentar un nacionalismo que cierra las filas en contra de todos los norteamericanos”, subrayó Stepanenko Gutiérrez.

También Moisés Vaca Paniagua, investigador del IIFs comentó que se pidió una muestra de solidaridad, en particular a la comunidad filosófica en la Unión Americana.

“La investigación de la UNAM tiene vinculación con las universidades de EUA; en todas las entidades la respuesta fue interesante, pues en menos de cuatro días juntamos las firmas. Esto muestra el disenso interno en aquel país”, destacó.

Con información de Notimex