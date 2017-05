Gabourey Sidibe, a quien conocemos por su papel en la exitosa película Precious, relató el mal rato que pasó en una tienda de la lujosa firma Chanel.

La actriz visitó el lugar en Chicago, en donde actualmente graba la serie Empire, pero el racismo de una de las empleadas se hizo notar, pues asegura que la trataron como “pordiosera”.

“Mi peluca estaba larga y ondulada, llevaba mis nuevas botas de Balenciaga, y llevaba un bolso vintage de Chanel al hombro sobre un abrigo con capucha de piel. ¡Me veía como me gusta verme!”, explicó.

La nominada a un premio Oscar en 2009 escribió que desde que entró al establecimiento, los encargados la miraron como si estuviera perdida.

“Solo tenemos gafas de sol, hay una tienda al otro lado de la calle que las vende”, le dijo una vendedora. “Supe lo que estaba haciendo. Ella decidió tras una sola mirada que yo no iba a gastar allí dinero. A pesar de que incluso llevaba un bolso de Chanel, ella decidió que yo no era una clienta para la firma y que no merecía su tiempo ni energía”, continuó con la anécdota.

¡NO ES LA PRIMERA VEZ!

La protagonista de Precious explicó que no es la primera vez que vive una situación así, pues ha tenido varias malas experiencias.

“Esto de hecho me pasa mucho. Me ha pasado toda mi vida. Antes y después de convertirme en una actriz reconocida. Me pasó en St. Maarten donde estaba de vacaciones después de rodar una película, cuando fui a una tienda de Dior y una dependienta literalmente me quitó un labial de las manos para devolverlo a su estante. También en la tienda de mi barrio de Nueva York, donde me perseguían por los pasillos. Incluso cuando era una adolescente, sabía que era por mi color de piel pero también por la atmósfera. Ser sospechosa de robar es solo una parte de la historia”.

“No importa lo arreglada que vaya, nunca voy a ser capaz de vestir mi color de piel para parecer lo que algunos consideran que es una clienta para ellos. Dependiendo de la tienda, parezco o una ladrona o una pérdida de tiempo. No parece haber un término medio entre la no atención o la demasiada atención”, apuntó en el blog Lenny Letter (de la actriz Lena Dunham).