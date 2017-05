Agreden a integrante de Acapulco Shore en table dance de Cancún

A Brenda Zambrano una misteriosa mujer le estrelló en la cara una copa de cristal.

Brenda Zambrano, integrante de Acapulco Shore, a primeras horas de este martes fue atacada por una misteriosa mujer “que se quiso pasar de lista”.

Verás, Brenda viajó a Cancún para presentar sus diseños de moda, lo que no imaginó es que aquella soñada experiencia terminara de la peor manera. Resulta que la tamaulipeca fue a divertirse a un table dance de Cancún llamado Kiss Night Club, donde una mujer le estrelló una copa de cristal en la cara.

“Vean, cómo me dejaron en el antro… vean como me dejaron cuando yo no hice nada… es más no tengo ni a quién celar, ni a quien hacerla de a pedo”, dice la agredida en un video.

Mientras sus amigas la instan para que deje de grabar y la tachan de ridícula, Brenda (sin perder la pose y aparentemente tomada) deja claro que no pretende ser el centro de atención y denuncia que los guardias de seguridad del prestigioso lugar le intentaran quitar el celular para borrar los videos que utilizó para denunciar el hecho.

Posteriormente reprochó que la gente se burlara de su agresión. “Qué por borracha, que por pen**** me pasa esto. Hoy puedo ser yo, mañana pueden ser ustedes”, dice.

SDP NOTICIAS