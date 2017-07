San Luis Potosí, SLP.- El alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez aclaró que el ayuntamiento no ha negado ningún permiso que pudiera frenar algún tipo de inversión, esto después de que empresarios de diversos rubros denunciaran esta problemática, al igual que dos inversiones de Plazas Comerciales que se aplazaron para el próximo año debido a que el municipio no otorgó los permisos correspondientes.

“Eso no es cierto, eso lo saco el del AMPI, ese muchacho no sabe, vamos no quiero hablar de él, pero eso lo sacó él y no es cierto. Toda la industria, todo el comercio, edificios, hoteles y plazas comerciales que quieran venirse, son bienvenidas, siempre y cuando estén bien diseñadas y donde la gente las necesita, no vamos a empalmarnos”.

El edil capitalino indicó que a pesar de que no está actualizado el Centro de Población Estratégico, el documento debe de respetarse, pues no se permitirá la construcción en zonas prohibidas, sino que reiteró que deberán estar en áreas donde sean necesarias.

Asimismo aseguró que no ha sido necesaria la Intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), como los mismos empresarios lo han señalado, justificando que los medios de comunicación que han publicado ésta información lo hacen con fines negativos hacia su administración.

Cabe mencionar que ésta problemática, se ha generado tras la tardía actualización del Plan de Centro de Población Estratégico, documento que lleva en proceso de actualización más de un año, y que ha generado afectaciones en construcción de vivienda, y ha frenado nuevas inversiones.

