Un alemán sacrifica su Tesla para salvar a un conductor inconsciente

Naces, creces, haces dinero suficiente para comprarte un Tesla Model S de 70,000 dólares, y un día descubres que mientras conduces por la autopista, el conductor de un VW se ha quedado inconsciente al volante con el auto en movimiento.

Instintivamente, lo rebasas por la derecha, te colocas al frente y frenas lentamente para que el vehículo a la deriva te golpee y comienzas a desacelerar hasta que ambos vehículos se detengan.

Eso fue justo lo que un alemán de 41 años hizo hoy al percatarse de que un hombre había perdido la conciencia al volante de un Passat, no sin antes avisar a los bomberos y solicitar una ambulancia.

El reporte fue publicado por Muenchner Merkur, que detalló que la acción heroica del propietario del Model S salvó la vida del otro conductor y puntualizó que los daños en ambos vehículos ascienden a más de 10,000 euros (unos 10,600 dólares).

No obstante, ninguno de los dos conductores tiene que preocuparse por el dinero, el dueño del VW con seguridad recibirá el apoyo de su seguro —recuerden, hablamos de alemanes—, y los daños provocados al Model S serán cubiertos por Tesla, como el mismo Elon Musk, CEO de la compañía, informó vía Twitter:

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2017