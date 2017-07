Previo a la semifinal de vuelta contra Chivas, en seis ocasiones le preguntaron a Hernán Cristante si le dolía que al Toluca no lo consideraran entre los equipos más representativos de México. El argentino terminó por contestar “sé lo que es ganar títulos, los gané, y hay otros que los vieron fuera y se dicen grandes.

El argumento del exarquero del Toluca, y ahora técnico, se fundamenta que desde 1993, año en que llegó a México, festejó con los escarlatas siete títulos de liga, mientras que Chivas sólo dos, uno de ellos contra los Diablos Rojos.

Si es por números, estamos a un título de igualar a Chivas, pero por mercadotecnia y cariño Chivas nos supera. Toluca no ha necesitado esa expansión ni le han creado un rival para crear esa historia. No es un elemento de ventas. Diablos Rojos es un equipo serio”, agregó.

Chivas tiene un título más que el Toluca, pero también tiene 11 años sin ganar un campeonato. Por su parte, los escarlatas llevan siete años sin coronarse, por lo que su objetivo es llegar a lo más alto en un año que les es especial.

La presión del centenario no la hemos sentido, es un año de festejo, de recordar las cosas buenas y en el centenario se festeja la historia, todo lo que aconteció. Ojalá se pudiera refrendar con un nuevo título, sin embargo, no tenemos presión, porque es el año en que la institución cumple 100 años”, subrayó el estratega escarlata.

La ventaja parece estar a favor de Chivas, porque el equipo de Matías Almeyda empató a uno en la ida y tienen a favor el gol de visitante, aunque en la estadística dominan los Diablos Rojos. De siete liguillas entre el Guadalajara y los Diablos Rojos, en cinco ganó el Toluca y sólo en dos el equipo rojiblanco, Hernán Cristante jugó en cinco de esas eliminatorias y perdió dos.

Es especial jugar contra ellos, porque Chivas es un equipo grande, un equipo popular que a donde va siempre lo apoyan. Si juegas contra él, es jugar contra eso, parece poco y no lo es, por eso es especial enfrentar a Chivas. Lo demás es futbol, el condimento es el entorno, pero siempre enfrenté con respeto a Chivas y con ganas de ganarle, otra vez quiero ganarle a un equipo con mucha historia. Quiero ganarle a un equipo que muchos ven favorito”, comentó.

En la vuelta, Chivas podrá contar con Rodolfo Pizarro desde el inicio, a pesar de que está entre un 80 u 85 por ciento, según palabras del técnico Matías Almeyda, aunque Jair Pereira aún es duda y Carlos Cisneros, junto con Isaac Brizuela, son baja. En Toluca, la única duda es Antonio Ríos.

Es normal que sea favoritos, porque ellos recuperaron jugadores y en un campo difícil, donde no nos ha ido bien, terminaron sacando ventaja por el gol de visitante. Si fuera ellos, no me confiaría tanto”, advirtió Cristante.