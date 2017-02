Arrancan obras del Dren Central del bulevar del Río Santiago.

Estas acciones permitirán que durante la época de lluvias se capten 5.5 metros cúbicos por segundo San Luis Potosí, México (21 febrero 2017).- Tres empresas potosinas serán las encargadas de la realización del las obras del Dren Central en el bulevar del Río Santiago, las cuales dieron arranque este martes en su primera etapa, que comprende de Damián Carmona a Capitán Caldera; con una una inversión de 54 millones de pesos, con los cuales se construirán 2 mil 859 metros lineales, lo que permitirá la captación de agua de 5.5 metros cúbicos por segundo y beneficiará a 41 mil 296 habitantes de zonas colindantes. La inversión de estos recursos fue gestionada por el diputado federal Xavier Nava Palacios, quién en el arranque de las obras apuntó que un dren es un colector pluvial que esta en el subsuelo y este permitirá que durante la época de lluvias se capten 5.5 metros cúbicos por segundo, lo que beneficiará de manera significativa pues no se tendrá que cerrar esta importante vialidad cuando se presenten precipitaciones pluviales. Por su parte el titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) Leopoldo Stevens, señaló que con esta obra se captará el agua de lluvia para no conducirla por la superficie y llevarla sin contaminar, a las lagunas del norte, cercanas a la comunidad de La Tinaja, con lo que el vital líquido se podrá utilizar para riego y cargar los mantos friáticos. Además de ello señaló que el dren permitirá más días de uso del bulevar del Río Santiago, ya que se trata de una vialidad importante para los potosinos, que es necesaria mantener en operación todo el tiempo. Al respecto el director de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar, reconoció la importancia de la realización de esta obra que tras las gestiones del legislador federal Nava Palacios se habrá de desarrollar. Acotó que con ello los potosinos tendrán el beneficio de que no se cierre esta vialidad durante la época de lluvias, además de que el agua que se recuade tendrá otros usos.

ANTENA SAN LUIS