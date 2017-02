“Un asesinato en Turquía” es la imagen ganadora del World Press Photo 2017

Una imagen que logró sintetizar la convulsión política del 2016 (y casi previendo lo que se nos esperaba en 2017), es la ganadora del World Press Photo de este año.

El fotógrafo de la agencia AP, Burhan Ozbilici, fue reconocido hoy con el prestigioso galardón por la imagen en la que se ve al policía turco Mevlut Mert Altintas, luego que abriera fuego contra el embajador ruso Andrei Karlov. La captura de la escena dio la vuelta al mundo y forma parte de una serie titulada “Un asesinato en Turquía.”

Images by AP photographer @BurhanOzbilici on today’s front pages around the world#Turkey Russian Ambassador pic.twitter.com/v3a18Ub2dS

— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) 20 de diciembre de 2016