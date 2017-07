En un video que circula en las redes, se observa a dos sujetos, presuntamente uno de ellos narcotraficante del estado de Tamaulipas cómo intenta cobrarle a otro hombre una deuda de dinero a golpes.

Con un contenido sensible, en la grabación puede verse cómo el presunto narco empieza a golpear al deudor con un bate de béisbol en los brazos y al mismo tiempo comienza a decirle a forma de regaño la justificación del castigo.

“¡Con los comandantes, güey!, ¿sí me entiendes? ¡Con la gente de Matamoros no se juega! No más ponga la mano… Va a pagarme a la v.., la mota que se perdió. ¿Me entendió? ¡Y usted no vió nada, porque a la otra le quiebro a su hijo!”, amenazaba el agresor sin dejar de lastimar.