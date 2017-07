La red social WhatsApp ahora permitirá a los usuarios conocer la ubicación en tiempo real de sus contactos durante un periodo de tiempo.

De acuerdo con información de la cuenta especializada en tecnología @WABetaInfo, las personas decidirán cuáles contactos verán la ubicación y por cuánto tiempo.

La nueva actualización de WhatsApp ya se encuentra disponible en su versión beta y estará lista para todos los usuarios en las próximas semanas.

Para activar la ubicación se debe ingresar a la sección de ajustes y determinar si se desea compartir la información en tiempo real así como seleccionar quiénes no pueden verla.

Se trata de una geolocalización en las conversaciones que funcionará de manera similar a Google Maps lo que permitirá ver el movimiento de la persona.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017