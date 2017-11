¡Sí aspiro!: José Luis Ugalde · Antena San Luis

*Soy político y un hombre de partido dedicado ahora a cumplir como Secretario de Finanzas

Nacido en Rioverde, el 2 de octubre de 1959, aunque otros dicen que fue en San Ciro de Acosta, lo que reconoce riendo abiertamente José Luis Ugalde Montes, secretario de Finanzas del gobierno estatal, acepta que tiene aspiraciones políticas legitimas y dice, “soy un hombre de partido, con experiencia y listo para cualquier cosa que venga”. Su pretensión, después de ser diputado local, diputado federal y secretario de Finanzas en dos ocaciones, además de ocupar múltiples cargos, es llegar al Senado de la República aunque no lo dice abiertamente.

De lenguaje florido como se acostumbra en el pueblo, pero de presencia impecable y claro en lo que expone, en entrevista con El Sol de San Luis, Ugalde como se le identifica, devela mucho de su personalidad al hablar de diversos temas serios todos y otros triviales como ese de que no cuenta con licencia de conducir, pero que ya la va a tramitar.

Se refiere a la no instalación de la Ford y dice se han soltado varios borregos, pero ninguno es cierto. Da su opinión sobre lo que afirma un organismo internacional que México es el segundo país más violento del mundo y aclara, que no “la causa fue que los últimos años fueron de sacudir avisperos y la situación aun no se logra estabilizar”.

Al tocar otros temas que incumben a los potosinos como el del Impuesto a la Nómina, se muestra implacable y reafirma la tesis de que el poder no se comparte: “No podemos permitir que empresarios nos digan en que se debe aplicar ese recurso sería como dejarlos co gobernar”, además los que menos pagan son la chiquillería.

En la entrevista con nuestro director de El Sol de San Luis, Ricardo Ortega Camberos, el secretario de Finanzas habló también sobre el tema de la Dirección Pensiones y anunció que ahí se pasará por una modificación legal y acuerdos con los sindicatos, para que no convulsione. “Tiene solo un horizonte de cinco o seis años”.

Habla del programa de Retiro Voluntario para los trabajadores de gobierno, que anunció la Oficialía Mayor y aseguró que no existe como tal, “el último fue por ahí de 1995-1996, más bien lo que hay ahora son facilidades para que se jubilen quienes ya cumplieron su ciclo en la administración estatal, pero nadie se quiere ir, se aferran, dice.

Acepta con metáforas que para cumplir con las obligaciones que se tienen, tanto en Pensiones, como en el sector educativo, entre otros, es como ir remando en un barco con muchos ahujeros, donde hay gente alrededor que se empieza a ahogar, a quienes se les avienta una llanta, para que agarren aire y luego se le avienta a otro, para que también se salve.

El Sol de San Luis: ¿Que hay licencias de conducir y placas piratas?

JLUM: Sí, ya interpusimos una denuncia penal, son de una calidad ínfima y detectables, por ejemplo los plásticos de las licencias se doblan fácil, no tienen franja magnética, ni hologramas ni nada. Quienes las ofrecen en internet cometen un delito y quien las compra, más, pues es un riesgo muy alto, por el que se paga. Generalmente los que las adquieren no denuncian para no ser exhibidos, además de que es un problema de piratería que se está presentando en varios estados de la república. El llamado es que las personas no se dejen engañar.

El Sol de San Luis: ¿Los potosinos aún plaquean en otros estados, por lo de los derechos de control vehicular y tenencia?

JLUM: Tenemos registros de que el problema ya disminuyó, aun cuando nosotros consideramos que son ahorros mal entendidos, pues quien lo hace paga más, por el gasto de traslado, etcétera. Hay estados que ya no cobran tenencia vehicular, que ya se derogó, otros que no cobran derechos de control vehicular y otros que los vehículos de un precio de hasta 350 mil pesos, no las pagan, entonces es muy variable. El número de quien va a otros estados de San Luis Potosí, es mínimo, ya bajó, ahora están regresando a pagar a San Luis Potosí. Tenemos un parque vehicular de unos 500 mil autos, aunque es una cifra muy variable.

El Sol de San Luis: ¿Se cumple el pago del Impuesto a la Nómina?

JLUM: Tenemos un atraso de entre el 10 y 15 por ciento, regularmente quienes no pagan son toda la “chiquillería”, pero sale más caro hacerles un proceso de fiscalización, por lo que se implementan programas para regularizarlos. Las empresas grandes son cumplidas. El no pagar va en detrimento de la empresa, si es irregular tendrá auditoría, con recargos, multas,etcétera, por lo que lo conveniente es cumplir.

Algunas cámaras empresariales se confunden y quieren hacerla de funcionarios fiscales y tomar decisiones, porque es un impuesto que generan las empresas politizando el tema, nosotros les decimos que fiscalicen entonces también el Impuesto Sobre la Renta de la Federación. Ahora se les informa cuanto se cobró del de Nómina, pero quieren decir en que lo debe gastar el gobierno y eso no es posible, pues sería como dejarlos co gobernar. En general tenemos buena relación con todas las cámaras, pues no está mal que participen, pero no en la toma de decisiones.

El Sol de San Luis: En que quedó lo de la Ford

JLUM: Hay una comunicación y mesa abierta, trabajando el tema con una gran disposición, que pronto se podrá decidir, no pasa de este mes. Por ahí sacaron que sacaron un borrego, sobre el destino de los terrenos, empero el gobierno ha sido totalmente transparente desde el principio. Quien los definió fue la Ford. No el gobierno, ellos hicieron sus estudios para la negociación que nos fue favorable. Ahora el estado va a recuperar lo que invirtió. No vamos a quedar como enemigos, hay una buena disposición porque las cuentas se cierren a finales de mayo y a corto plazo se podría retomar algún otro proyecto para mas adelante. Sobre si ya se arrepentieron de instalar su planta en San Luis, enfático asegura “hay que preguntarle a ellos”. San Luis Potosí, no es antes ni después de Ford, tiene un proyecto claro de desarrollo económico.

El Sol de San Luis: ¿Cómo impacta que se diga que México es el segundo país más violento del mundo?

JLUM: Son calificativos tendenciosos y poco serios, cuando hay naciones como Brasil y otras zonas del Medio Oriente, que están convulsionadas. No tenemos un asunto menor, se debe de atender es prioritario y todos debemos trabajar para que México vuelva a las condiciones que ocupó hace 15 o 20 años. La causa es que los últimos años fueron de sacudir avisperos y la situación aún no se logra estabilizar, el tema es viejo pero no somos el segundo más violento del planeta.

El Sol de San Luis: ¿Que va a pasar con Pensiones?

JLUM: Pensiones va a pasar por una modificación legal, que se hará de acuerdo con los sindicatos, para lo que ya trabaja con un estudio actuarial, con el fin de que no convulsione y cause más problemas ya que solo tiene un horizonte de cinco años más de operatividad y puede colapsar. Ahí se están tomando acciones pues confluyen varios fondos entre ellos los de Telesecundaria, Maestros y la burocracia en general. Los estudios actuariales nos muestran que se deben tomar decisiones legales y llevarlas a cabo en un tiempo prudente.

A pregunta expresa sobre si los trabajadores de gobierno se han hecho viejos y el sistema de Pensiones puede colapsar el secretario de Finanzas habla sobre el programa de retiro voluntario y dice, que como tal no lo hay ningún programa, “hubo uno en 1995 o 1996, pero ahora solo les dan facilidades para que se retiren, a lo que se resisten muchos, de los que ya cumplieron su ciclo laboral.

Es José Luis Ugalde Montes, un cincuentón que sueña con llegar algún día a ser gobernador del Estado, aun cuando lo reconozca a medias. Que acepta ser un hombre de partido, preparado y listo para “lo que venga”, y quien deja entrever su aspiración a la candidatura al Senado de la República, que de obtenerla le daría un lugar privilegiado para perfilarse a la sucesión gubernamental potosina en el año 2021.

