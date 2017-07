En más de 5 años de la administración que preside Fernando Toranzo Fernández, se logró una inversión concertada en los sectores industrial, comercio, servicios y minería, por la suma de 90 mil 651.5 millones de pesos, lo que significó más del doble de lo obtenido durante todo el sexenio anterior, informó el gobierno estatal mediante un comunicado.

En el rubro de desarrollo económico, se concertaron mil 377 nuevas empresas, contra 269 empresas instaladas durante la gestión anterior, es decir 1 mil 108 más industrias en este sexenio, así como la ampliación de otras 97.

Es la mayor inversión concertada en los sectores industrial, comercio y de servicios, y de minería, lo que propició la generación de 43 mil 866 nuevos empleos.

Además, San Luis Potosí es una de las cuatro entidades federativas de México donde es más fácil hacer negocios, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, Doing Business 2014.

Asimismo, la revista FDi del Financial Times en sus estudios “Free Zones of the Future 2010/11” y “American Cities of the Future 2013/14”, posicionó al estado como el tercer mejor estado y primero con el mayor potencial económico.

En este contexto, se cuenta con la instalación de la primera planta de BMW Group en México, para el ensamble de vehículos de lujo, con una inversión global de 12 mil 600 millones de pesos, con una capacidad de producción de 150 mil unidades anuales, a partir del año 2019 y una generación de mil 500 nuevos empleos directos.

Adicionalmente, con una inversión de 2 mil 816 millones de pesos, el complejo General Motors de México inició el proceso para producir un nuevo vehículo, el Chevrolet Trax, que se destina a los mercados de México, Canadá y otros países de Centro y Sudamérica. Además, construyó una nueva planta para producir transmisiones de doble embrague con la más alta tecnología.

También, la empresa 3M México puso en marcha el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en San Luis Potosí, el cual se enfocará en el estudio de áreas como la biotecnología y el desarrollo de productos orientados a la tecnología sustentable y a la nanotecnología.

Por otra parte, la firma L´Oreal instaló en San Luis Potosí la segunda planta del grupo en nuestro país y la más grande en el mundo en la producción de tintes para cabello, con una inversión de 585.6 millones de pesos.

Estos logros han sido posibles gracias a la confianza depositada por el sector empresarial del país y el extranjero en las fortalezas y ventajas del territorio potosino, como constituye la eficiencia y celeridad para efectuar trámites y obtener servicios públicos, la infraestructura, logística y de comunicaciones, aunado a la mano de obra calificada y a la estabilidad laboral.

Fuente: Pulso