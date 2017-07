Es la pareja del momento.

Brigitte Trogneux es la nueva primera dama de Francia, se casó con el actual presidente Emmanuel Macron en 2007, cuando él tenía 30 y ella 54. Se conocieron porque ella fue su maestra de teatro.

La pareja no tuvo hijos en común, Macron considera a la familia formada por Trogneux como suya. Actualmente, ella es abuela de siete niños.

A raíz de la historia amorosa, un gran parte de la sociedad los ha criticado por no tener hijos, y hasta se ha comentado que ‘no son una familia’. ¿Acaso no son una familia por no tener descendencia?

Sin embargo, lo que más se ha destacado en algunos medios de comunicación es la idea de que una mujer de 64 no debería estar con alguien de 39. ¿Por?

Los comentarios despectivos acerca de que la esposa de Macron pasó de ser maestra a primera dama de Francia abundan, también se ha dicho que es una ‘vieja seductora, interesada y cougar’.

Jean Marie Le Pen, padre de la que fue candidata opositora en estas elecciones, describió al presidente electo como ‘el hombre casado con la señora asaltacunas’. Mientras que una televisora asiática creó una animación en la que se veía a Macron, en una iglesia, casándose con Brigitte, quien iba en silla de ruedas.

Lo que realmente importa

‘Cuando sea elegido, Brigitte tendrá su lugar, no detrás ni escondido, sino a mi lado, donde siempre ha estado’, explicó Macron antes de saber que sería el nuevo mandatario de Francia. Esto nos muestra que el líder apoya la igualdad de género.

¿Es importante si Brigitte conoció al presidente electo cuando este tenía 15 años y ella 39? Lo que debería ser noticia es que Macron respeta los derechos de las mujeres, lo que indica que su mandato será tolerante. Y por otro lado, defiende la diversidad de las configuraciones familiares.

