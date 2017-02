Cancelan el primer gasolinazo de febrero

Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), informó que el gobierno federal les anunció que hoy da a conocer que no habrá el primer ajuste al alza a los precios de las gasolinas, previsto para febrero.

EL UNIVERSAL consultó a cuatro gobernadores y una fuente federal, quienes confirmaron que hoy por la mañana se hace el anuncio oficial.

El gobernador de Morelos declaró a EL UNIVERSAL que “siempre es importante que el gobierno escuche y que las medidas económicas estén acordes con la protección del ingreso de los mexicanos”.

El mandatario de extracción perredista insistió en la necesidad de instrumentar un aumento a los salarios para fortalecer el poder adquisitivo de los ciudadanos.

José Rosas Aispuro, panista y gobernador de Durango, dijo ayer a este diario: “Los gobernadores le hicimos esta petición al presidente Enrique Peña Nieto y tenemos mucha confianza en que se atenderá”.

Entrevistado el martes pasado por este diario, luego del encuentro de la Conago con el presidente Peña Nieto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), alertó sobre la situación por el gasolinazo en la frontera norte.

“Se le hizo el planteamiento al Presidente”, durante una reunión con la Conago para ver el tema de la relación con el gobierno del Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Informó que el presidente Peña Nieto les dijo que revisaría con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, la preocupación por detener el aumento a los combustibles.

“A mí en lo particular me preocupa porque nosotros en la frontera no competimos con el resto del país [en cuanto a los precios de las gasolinas], sino con Estados Unidos. Habíamos llegado a un acuerdo con Hacienda, yo estuve en mesas de trabajo con los gasolineros fronterizos; se les iba a dar un subsidio, mismo que se había acordado, pero al parecer no se está cumpliendo”, explicó García Cabeza de Vaca a este diario.

El tamaulipeco señaló que el problema de gasolineros es que son propietarios de un expendio y no tienen la capacidad para enfrentar la competencia, por lo que la urgencia era que esos pequeños empresarios pudieran vender a precio de subsidio.

Ese mismo martes, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, afirmó ante periodistas a su salida del encuentro con Peña Nieto que en la reunión hubo gobernadores de todas las expresiones políticas, quienes plantearon la posibilidad de que no hubiera gasolinazo.

“Planteamos el esquema de que no se aumentaran ya los precios de las gasolinas, de que evitáramos un gasolinazo. El Presidente se comprometió con nosotros a revisarlo en estos días y darnos noticias de acuerdo con el estudio que realiza la Secretaría de Hacienda”, dijo Sandoval.

Las razones. De acuerdo con indicadores económicos, el gobierno tiene margen para no aplicar otro gasolinazo, debido a que las condiciones técnicas no lo ameritan.

Hasta hoy, los precios al público de los combustibles en el país no se determinan bajo condiciones de mercado, sino que la Secretaría de Hacienda se encarga de establecerlos, considerando la cotización de la referencia internacional de los energéticos.

El precio de referencia de las gasolinas impide otro gasolinazo, así como otros componentes importantes que incluye la fórmula para determinar los precios al público, como el tipo de cambio y la cotización del petróleo.

El primer componente considera los precios internacionales de cada combustible; es decir, el costo de adquirir gasolinas en Estados Unidos.

El precio promedio de la gasolina similar a la Magna bajó tres centavos de dólar en ese país durante enero y finalizó en 2.224 unidades por galón, de acuerdo con información de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos.

Si bien la cotización de referencia utilizada en la fórmula es la de los mercados de la costa del golfo de la Unión Americana, ésta subió menos de un centavo de dólar en enero, a 2.096 unidades por galón.

La segunda variable es el tipo de cambio FIX promedio, que pasó de 20.62 pesos por dólar a finales del año pasado a 20.58 unidades ayer, una apreciación de 0.2% (cuatro centavos).

El tercer principal componente del precio de las gasolinas es la cotización promedio del petróleo mexicano de exportación, que finalizó ayer a 45.60 dólares por barril, una disminución de 1.5% (70 centavos) con respecto al cierre de 2016.

La gasolina Magna cuesta en promedio 15.99 pesos por litro en México, mientras el precio de la Premium asciende a 17.79 pesos y el diesel, 17.05 (los precios más caros en la historia).

Siguen protestas en San Lázaro. Por segundo día consecutivo diputados de oposición al PRI se manifestaron contra los incrementos a los precios de las gasolinas registrados desde el pasado 1 de enero. Los legisladores pretenden recordarle al gobierno federal desde sus curules la inconformidad de la sociedad y la demanda de disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El diputado José Everardo López (PAN) exigió al gobierno federal que a través de la Secretaría de Hacienda, haga válido el decreto para que los precios de las gasolinas se homologuen en la frontera del país, además de emitir el mecanismo requerido para que el subsidio no sea absorbido por los empresarios gasolineros.

“Ese es el único instrumento que falta para que los ciudadanos en la frontera norte del país puedan acceder a precios de gasolina barata. Esa es la exigencia de los diputados federales de Acción Nacional: que la Secretaría de Hacienda emita de una vez por todas este mecanismo para que los ciudadanos puedan gozar de este beneficio”, dijo el legislador.

La diputada Rocío Nahle, coordinadora de Morena, presentó por segunda ocasión una iniciativa para redefinir en la Ley de Hidrocarburos el contenido nacional en los contratos petroleros.