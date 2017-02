Casa Blanca prohíbe ingreso a NYT, CNN y Politico a conferencia de prensa

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca protestó ante esta medida.

El influyente diario The New York Times denunció este viernes que la Casa Blanca le prohibió a sus periodistas el ingreso a una conferencia de prensa con el portavoz Sean Spicer junto a informadores de la cadena CNN y el portal especializado Politico.

De acuerdo con el rotativo, sí se le permitió la entrada a periodistas de medios que previamente habían confirmado su asistencia, como Breitbar, The Washington Times o One America News Network.

También se encontraban periodistas de ABC, CBS, Fox News y The Wall Street Journal.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado “protestando fuertemente contra la manera con la que ha sido manejado el encuentro y además “animó a los medios que pudieron entrar a compartir el material con los que no pudieron entrar”. La Asociación indicó que discutirá posteriormente este tema con la Casa Blanca.

La agencia de noticias AP y la revista Time decidieron boicotear el encuentro por la manera en el fue organizado.

Este hecho, que según CNN y The New York Times no tiene precedentes, se produce horas después que el presidente Donald Trump criticó a los “medios deshonestos” a los que definió como el “enemigo del pueblo” durante su participación en Conferencia del Comité de Acción Política Conservadora, informó Univisión en su edición digital.

El pasado 17 de febrero envió un mensaje por su cuenta de Twitter donde enumeraba a The New York Times, NBC News, ABC, CBS y CNN “no como mi enemigo” sino como “los enemigos de los estadunidenses”.

Fuente: Noticias MVS