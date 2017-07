Por Jesús Aguilar.

Para Rodrigo “Rorro” Peláez quien seguro aprieta los dientes desde el cielo.

Cada evento de la vida está conectado con otros, se acumulan en una fila interminable, nunca se sabe cuál es el verdadero inicio, es imposible definir cuál será el verdadero final.

Una tragedia por definición es una historia de confrontación de ilustres con un destino fatal.

Hoy el morbo impertinente de los potosinos no se sacia en la historia de Cayeyo vs. Eugenio, al contrario, olvida la conciencia trágica para dar la bienvenida a su irrisoria imitación, el melodrama.

Genera terrible estupor comprobar la avidez de una comunidad que es ya protagonista de su propia falta de memoria, una sociedad “viralizada” que ha profanado los límites de su capacidad de asombro, una tribu urbana de múltiples rostros que no escarmienta en la desventura ajena, que asfixia su propia conciencia en su indolencia y convierte una historia de muerte y auto destrucción en un rito de retorcida perturbación.

Seamos francos…

¿Cuánto duró (si existió) la empatía por el duelo del asesinato de un ilustre desconocido?

¿A quién realmente le importa el destino de un joven con el alma desequilibrada que se dio la momentánea licencia para quitarle la vida a un íntimo amigo y violentar la de toda su intimidad?

¿Alguien reparó en la interminable caída libre emocional, personal e íntima de los allegados al episodio más taquillero de la cartelera de las redes sociales de los últimos años?

¿Alguien sopesó su sufrimiento?

¿Fuimos empáticos en tratar de entender la convulsión interna, personal y profesional a la que debe estar sometido un funcionario público de carne y hueso atrapado en un catálogo de desquiciadas emociones y desquiciantes responsabilidades?

Es una apreciación fallida pensar que el contraste entre una tragedia y un melodrama están sometidos solo al color y consecuencias de los eventos que a partir del hecho central se desencadenan.

¿Qué hemos hecho tan mal como sociedad para olvidar lo verdaderamente inherente a lo humano y solo conformarnos con los fuegos artificiales?

¿Qué hemos hecho tan mal para rodear con indiferencia la compasión y hacernos los ciegos ante el tonelaje de los pesares?

Hemos rebasado la devastación de dos familias, hemos minimizado la pulverización de dos futuros, hemos convertido un proceso penal en un procedimiento de pena, hemos suspirado en masa ante un episodio terrible del reality show de nuestra propia ausencia de escrúpulos.

Recuperemos la vergüenza ante la calamidad, mutemos a ser otra vez los consternados, el colectivo de los nunca indolentes, los espectadores de primera fila de nuestro propio renacimiento como comunidad.

No hay dolor más grande que someternos voluntariamente a la inconciencia y regodearnos en ella.

Peor aún, es terrible despreciar en nuestro ensimismamiento a los otros cientos de crímenes que a diario suceden en nuestras calles, en nuestros hogares en nuestras familias.

Esos cientos de casos que se apestan y se pudren enmarcados en su poca notoriedad. Pero en eso no hay noticia, es totalmente lógico que mueran de olvido, sin luz, sin justicia… ninguno de esos tienen como protagonista al Cayeyo Superstar.