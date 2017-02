“Cerré la fábrica antes de estrenarla”: eligió no ser madre nunca y se esterilizó a los 30 años

Francy Uribe nació en una finca cafetera, se crió en un hogar tradicional latinoamericano. Aprendió desde muy pequeña a cocinar, a hacer los quehaceres de la casa y colaborar con los procesos de café. A los 16 años decidió abandonar el lugar que la vio crecer y comenzar de a pocos a vivir la vida que tanto había anhelado.

Después, como era de esperarse, llegó el primer deslumbre de amor a su vida. Quedó embarazada y confiesa que “sin dudarlo ni un solo instante abortó”.

La vida siguió para Francy, quien después de terminar su carrera se fue a la capital (Bogotá). Aquí, comenzó a trabajar en lo suyo y después de tanto ahorrar, comenzó a cumplir su sueño de viajar por el mundo. “En un año llegué a salir siete veces”, contó.

-Francy a Univisión–

Cuando llegó la época en la que muchas de sus amigas comenzaron a casarse y tener hijos, ella siempre clarificaba que no estaba interesada, pero ellas siempre le decían que “ya se le activaría el chip“. Y un día… el amor volvió a asomarse en su vida.

“Bueno usted sabe que yo no quiero tener hijos, así que antes de que nos vayamos, me voy a operar para no tenerlos”.

-Francy a Univisión–

Cuando llegó el día de su procedimiento, se topó con la “historia” de 9 mujeres más que estaban en esa sala de operaciones tomando la misma decisión que Francy. “Unas me felicitaron mientras que otras destacaron mi fortaleza, pero ninguna me juzgó o sentenció el arrepentimiento”, afirmó.

Desgraciadamente, de a pocos, su pareja comenzó a “presionar” con la idea de querer tener un hijo, a pesar de haber aceptado anteriormente y con bastante tranquilidad el hecho de que Francy estaba esterilizada. Los meses siguieron, y su novio se fue un tiempo a Francia. Regresó peor que nunca y desgraciadamente tuvieron que terminar la relación.

Me miro al espejo y me siento bella, llena de energía, sexy, y sobre todo, feliz de saber que las mujeres tenemos múltiples formas de ser y estar en el mundo y que fui capaz de escoger y mantenerme en una de esas opciones. Me encanta decir con toda la fuerza de mi corazón que no quiero hijos y que me operé para no tenerlos, eso frena la fastidiosa respuesta de “el chip se te va a despertar”. Me encanta ser la tía loca que mis sobrinos llaman y escriben para conocer de sus aventuras. Pero ojo, también me caen bien las mujeres que decidieron tener hijos, admiro su valentía y para ellas tengo mi admiración y respeto total porque también tomaron una opción de vida.