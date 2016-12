Ciberataque deja gran parte de EU 4 horas sin red

La mañana del viernes un ataque informático dirigido a un proveedor de Internet afectó severamente a los gigantes Twitter, eBay, Amazon y Spotify. Durante un poco más de dos horas, fue imposible acceder a estos sitios web, así como también a otros de varios importantes medios como CNN, The New York Times, The Financial Times, The Boston Globe yThe Guardian.

Los primeros problemas se reportaron en la costa este de Estados Unidos, pero afectó a usuarios a escala mundial. la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo que investiga los hechos.

En México, durante las primeras horas de la mañana usuarios reportaron que no podían ingresar a sus redes sociales, incluso a páginas de medios de comunicación nacionales. También señalaron que el servicio de Internet en general estuvo lento durante todo el día, tanto con dispositivos móviles como con computadoras de escritorio.

El proveedor de internet Dyn, con sede en Nueva Hampshire, publicó en su página electrónica que su infraestructura de sistema de nombre de dominio (DNS, por sus siglas en inglés) sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) a las 7:10 horas locales, 11:10 GMT (a las 6:10 horas del centro de México).

Un ataque de DDoS es un intento de inhabilitación de un servicio en línea saturándolo con tráfico desde múltiples fuentes. La compañía dijo que el ataque afectó principalmente al este del país.

Tres horas después de restablecer el servicio, la empresa informó que estaba respondiendo a un nuevo ciberataque. Nuestros ingenieros siguen trabajando para solucionar este problema , escribió la firma en su sitio web alrededor de las 17:00 GMT.

Dyn dijo que los ataques venían desde millones de direcciones en Internet, lo que lo convirtió en uno de los más grandes jamás vistos.

La compañía sostuvo que al menos parte del tráfico malicioso provenía de aparatos conectados, incluidas cámaras web y grabadoras de video digitales, que habían sido infectados con el software de control llamado Mirai.

Un mapa publicado ayer por el sitio web downdetector.com mostraba zonas afectadas en la costa este de Estados Unidos y en Texas, pero más tarde el viernes los puntos se extendieron y llegaron a la región del medio oeste de Estados Unidos y al estado de California.

Mapas del mismo tipo mostraban cortes en los servicios de Twitter y del sitio de películas Netflix en Europa.