Con el anuncio de la cantante Thalía sobre su recaída en la enfermedad de Lyme, probablemente ya sabes que este padecimiento afecta al Noreste y Medio Oeste de Estados Unidos. Pero ¿sabías que la mayoría de los casos de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas (Rocky Mountain spotted fever) han sido reportados en seis estados de la Unión Americana que están muy lejos de esa cadena de montañas?

Es importante mantener la guardia para evitar enfermedades transmitidas por las garrapatas, inclusive ahora, ya que pueden estar activas siempre y cuando las temperaturas sean de 40° F o superiores, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC). Todo el mundo debe tomar precauciones, pero especialmente los cazadores, excursionistas y aquellas personas que limpian y recogen las hojas durante el otoño.

Una de las mejores maneras de prevenir la picadura de las garrapatas para empezar, es mediante la aplicación de repelente de insectos. “A muchas personas les preocupa utilizarlos en sus hijos”, comenta la doctora Christina Nelson, M.D., epidemióloga médica en la rama de enfermedades bacterianas de los CDC en la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores. “Pero son seguros y efectivos cuando se usan apropiadamente. Yo particularmente los utilizo con mis hijos y creo que son importantes”.

De los repelentes probados por Consumer Reports, los productos que contienen Picaridin en un 20 por ciento, aceite de eucalipto de limón en un 30 por ciento y los que tienen 15 por ciento de DEET son los mejores.

Las enfermedades por garrapatas no deben tomarse a la ligera. Si no se tratan, una infección de la enfermedad de Lyme puede diseminarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. La fiebre maculosa de las Montañas Rocosas puede llegar a ser mortal si no es tratada durante los primeros días.

A continuación te presentamos 5 de las enfermedades más comunes causadas por garrapatas, dónde ocurren con más frecuencia, los síntomas a los que hay que estar alerta así como sugerencias de tratamiento de nuestros expertos médicos.

ENFERMEDAD DE LYME

Diseminada por: La garrapata de patas negras (de los venados).

Síntomas: De 3 a 30 días después de la picadura, observa si se presenta una erupción rojiza que se extiende, fatiga, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en las articulaciones, así como ganglios linfáticos inflamados.

Dónde se produce: Es la más común de todas las enfermedades por garrapatas, causando alrededor de 300 mil casos cada año, la mayoría en estos 14 estados: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin.

Tratamiento: Los pacientes tratados con ciertos antibióticos en las primeras etapas de la enfermedad de Lyme generalmente se recuperan rápida y completamente. Los antibióticos comúnmente utilizados incluyen doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima axetilo.

ANAPLASMOSIS

Diseminada por: La garrapata de patas negras (de los venados) y garrapata de patas negras occidental.

Síntomas: Una o dos semanas después de la picadura, observa si se presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, náuseas, dolor abdominal, tos y confusión.

Dónde se produce: Los estados que representan el 90 por ciento de todos los casos reportados son: Connecticut, Minnesota, New Jersey, New York, Rhode Island y Wisconsin.

Tratamiento: La anaplasmosis es una enfermedad grave que puede ser fatal si no se trata correctamente, incluso en personas previamente sanas. La doxiciclina es el tratamiento elegido para los adultos y niños de todas las edades y debe ser utilizado de inmediato siempre que se sospeche la anaplasmosis.

BABESIOSIS

Portada por: La garrapata de patas negras (de los venados).

Síntomas: Está atento si presentas fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pérdida de apetito, náuseas y fatiga. Los síntomas pueden comenzar dentro de una semana, pero pueden tardar un poco más en aparecer.

Dónde se produce: Los estados que representan el 95 por ciento de todos los casos reportados son: Connecticut, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Rhode Island y Wisconsin.

Tratamiento: La babesiosis generalmente se trata por lo menos durante 7 a 10 días con una combinación de dos medicamentos de venta con receta.

EHRLICHIOSIS

Diseminada por: La garrapata estrella solitaria. Síntomas: Una o dos semanas después de una picadura de garrapata, vigila si hay fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares. Dónde ocurre: la mayoría de los casos se encuentran en Arkansas, Delaware, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Virginia y Wisconsin. Tratamiento: La Ehrlichiosis es una enfermedad grave que puede ser fatal si no se trata correctamente, incluso en personas previamente sanas. La doxiciclina es el tratamiento elegido para los adultos y niños de todas las edades y se debe utilizar de inmediato siempre que se sospeche la ehrlichiosis. FIEBRE MACULOSA DE LAS MONTAÑAS ROCOSAS Diseminada por: La garrapata americana del perro, la garrapata de madera de las Montañas Rocosas y la garrapata café del perro. Síntomas: De 2 a 14 días después de una picadura de garrapata, observa si se presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos y dolor muscular. También puede desarrollarse una erupción, pero a menudo está ausente en los primeros días. Dónde se produce: la mayoría de los casos se encuentran en Arkansas, Delaware, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma y Tennessee. Tratamiento: la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas es una enfermedad grave que puede volverse fatal rápidamente, incluso entre individuos previamente sanos, si no se trata durante los primeros días de los síntomas. La doxiciclina es el tratamiento elegido para los adultos y niños de todas las edades y se debe utilizar de inmediato siempre que se sospeche esta enfermedad.

