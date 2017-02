COLECTIVO #CAMBIOPORSANLUIS ANUNCIA MARCHA PARA ESTE DOMINGO

Por Samuel Estrada

En rueda de prensa integrantes del movimiento #CambioPorSanLuis convocaron una nueva marcha en contra del llamado “gasolinazo”, además de exigir la renuncia del presidente de la república Enrique Peña Nieto y que se de marcha atrás a las llamadas “reformas estructurales”, esta movilización saldrá del atrio del Santuario de Guadalupe, aproximadamente a las 10 de la mañana de este domingo.

Asimismo agradecieron la voluntad política que tuvieron los diputados locales el pasado miércoles que permitió que se pudiera fijar la postura del Congreso Potosino ante el Congreso de la Unión, de que no se está de acuerdo en la política fiscal en materia de hidrocarburos ni mucho menos en que se continúe dándoles pensiones millonarias a los ex presidentes de la república.

De la misma manera advirtieron que buscarán que los legisladores tengan de nueva cuenta un gesto para con la ciudadanía al exhorta al ejecutivo del estado a congelar la tarifa del transporte público urbano durante todo el año y no solo hasta el mes de abril como se ha planteado, de cualquier forma si no se ve la voluntad de los representantes populares, ya se está viendo la via jurídica para detener este ilegal aumento de la tarifa.

