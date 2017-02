Colocan letrero en muro fronterizo y parodian a Trump

Por Eddy Domínguez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un grupo de personas, integrantes de diferentes organizaciones derecho humanistas, acudieron a la línea fronteriza que divide a México de Estados Unidos, a la altura de la colonia Anapra y Sunland Park, Nuevo México y Texas, para colocar la leyenda “Ni delincuentes, ni ilegales, somos trabajadores internacionales”, el cual fue inscrita en el enorme muro de 5.5 metros de altura que divide a ambas naciones.

También un grupo de jóvenes realizaron un performance para exhibir las acciones que hace el presidente Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto, mientras está en peligro la expulsión de millones de mexicanos por parte del presidente Donald Trump, connacionales que se encuentran trabajando en las diferentes ciudades de Estados Unidos, acusaron que la deportación es una acción de odio hacia el pueblo mexicano.

La leyenda con letras blancas se pueden leer a cientos de metros del lado mexicano.

En la escena teatral, se observó al presidente Donald Trump y Peña Nieto en la inauguración del muro fronterizo, y en declaraciones afirmó que Trump es un presidente que ama mucho al pueblo de México es por eso que decidió hacer el enorme muro. Los participantes afirmaron que esto es lo que vive el pueblo de México todos los días mientras los presidentes de ambas naciones “hacen negocio con el pueblo”.

“Lo que hicimos fue una pinta con la leyenda “Ni delincuentes, ni ilegales, somos trabajadores internacionales”, que también fue pintada en la ciudad de Tijuana hace más de 20 años, hacemos el rechazo total a las declaraciones racistas del presidente Donald Trump.

A los millones de mexicanos trabajadores que están en aquel país por necesidad no se les merece que les llamen violadores, asesinos, narcotraficantes y delincuentes, si lo único que han hecho es hacer el trabajo que nadie quiere hacer para que hoy en día sea una nación próspera, eso se lo deben a los mexicanos que dieron su vida peleando guerras que no les correspondían y alimentando a miles de soldados y millones de estadounidenses mientas estaban en guerra, que los llamen delincuentes y que los quieran expulsar quiere decir que Trump no quiere a su nación, es aún más grave que el presidente de México se preste a los chantajes y no defienda al pueblo de México”, afirmó Lluvia Rocha Pérez integrante de la agrupación Juárez Resiste.

Esta leyenda es la mejor manera cómo podemos denunciar la persecución que se está haciendo contra los mexicanos por parte del presidente de Estados Unidos, estamos mostrando nuestro repudio a su política racista, el trabajo que los mexicanos hacemos del otro lado de la frontera no lo hace nadie, el pueblo de Estados Unidos sabe que somos una parte importante para su economía y nos demuestran su apoyo, solo el gobierno no lo quiere ver, señaló Lluvia Rocha.

Por su parte el señor José Luis Castillo un activista de Ciudad Juárez quien tiene desaparecida a su hija Esmeralda acusó que Juárez es el epicentro de las jóvenes desaparecidas que se les llevan a los Estados Unidos y el gobierno americano no hace nada para detener el tráfico de mujeres. Es por eso que estamos aquí para apoyar en la manifestación contra el gobierno de Estados Unidos.

“Tenemos indicios de que ciudadanos americanos se están llevando a las jóvenes de Ciudad Juárez de forma ilegal a los Estados Unidos, estamos aquí para pedir justicia, las mujeres mexicanas no son mercancía, son humanos y los connacionales que están en Estados Unidos trabajando no son ningunos delincuentes son personas de bien que se fueron por un mejor futuro y hacer de Estados Unidos una nación prospera”.

Ciudad Juárez es una de las fronteras más simbólica para demostrar el rechazo y repudio al gobierno americano por las políticas en contra del pueblo de México.

En la pinta también se pudo leer la exigencia en contra de los 43 jóvenes normalistas que desaparecieron y hasta el momento no se ha hecho justicia. Aquí participaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como padres de familias y diferentes activistas.

