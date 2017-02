Confiesa Ricky Martin que John Travolta fue su amor platónico

Ya entrado en confianza, Ricky Martin reveló que en su juventud John Travolta le parecía un hombre muy sexy. La confesión se hizo durante la visita del cantante en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Ricky recordó que Travolta pasó a ser su amor platónico luego de verlo en una escena de la película “Saturday Night Fever”.

“Esa escena en ropa interior. Se despierta en ropa interior negra… Vi esa película como 8 veces y no sabía por qué”, dijo y pese a que está dentro del mundo de la farándula jamás le dijo nada al buen John. “Nunca le dije: fuiste mi primer amor”.

Qué tal.