Construcción del acuaférico; proyecto próximo de Interapas

Se pretende gestionar recursos para abastecer de agua a colonias del norte de la capital del estado

Al no poder obtener mayor cantidad de recursos por el rechazo al ajuste de las tarifas de Interapas, el organismo operador llevará a cabo estrategias que permitan recaudar más recursos y hacer más eficiente el gasto del mismo para prestar a la población de la zona metropolitana de San Luis Potosí un mejor servicio.

Lo anterior lo informó el Director de Interapas, Alfredo Zúñiga Herverth quien también se comprometió a llevar a cabo una mayor gestión de recursos con el estado y la federación para llevar a cabo proyectos que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios.

Destacó que una de las obras que se tiene proyectada para el próximo año es la construcción del acuaférico, proyecto con el cual se pretende sacar mayor cantidad de agua de la Presa San José para a través de un conducto llevar el vital líquido a colonias como Morales, Pirules y varias más del norte de la ciudad, donde se ha padecido la falta de agua.

Zúñiga Herverth informó que se analiza llevar a cabo estrategias que permitan que los usuarios cumplan con su pago puntual por el servicio y romper el círculo vicioso de no pagar porque el usuario no percibe un buen servicio, “pues se requiere el recurso también para tener la oportunidad de brindar un buen servicio, ya que Interapas no tiene otro ingreso más que el pago de nuestros usuarios”.

Detalló que para el año venidero se tiene presupuestado recaudar alrededor de mil 50 millones de pesos que serían destinados al pago de energía eléctrica, reparación de bombas, obras, fortalecimiento a las cuadrillas de trabajo y pago de nómina.

Zúñiga Herverth explicó que durante esta administración se ha mejorado el servicio paulatinamente y dijo que se ha ido mejorando el ingreso anual por el pago del servicio a usuarios, lo que ha permitido adquirir equipo como bombas para los pozos, pues “anteriormente se cuando se daba mantenimiento a un pozo este dejaba de operar entre siete y diez días y ahora sólo nos lleva de dos a tres días”, concluyó.

