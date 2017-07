Después de la ruptura entre la sociedad civil con la Alianza para el Gobierno Abierto la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes, fue cuestionada al respecto de las herramientas de software que el Gobierno Federal ha comprado para realizar espionaje en México.

Sobre este aspecto la funcionaría se dijo “sorprendida” por estas acusaciones y negó tener conocimiento sobre la compra de algún tipo de software o herramientas que sirvan para realizar intercepción y vigilancia de comunicaciones. Desconocimiento que ha sido críticado por lo grave que ha empezado a resultar el espionaje en México.

La verdad es que yo no sé de compras de ese software, no tengo conocimiento y si hay algún caso, pues hay las instancias para denunciar, pero no tengo yo ningún conocimiento; y realmente me sorprende mucho la acusación porque yo no tengo conocimiento de que se esté comprando este software pero que lo importante es conversar con la sociedad civil, escuchar sus preocupaciones y llegar a una solución