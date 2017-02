Delirante, que Margarita Zavala compare a ella y a su marido con los Obama

Margarita Zavala pretende que creamos que la gente la detiene en la calle para decirle que la extrañan tanto a ella como a su marido.

Si, haciendo caso de los dichos de Donald Trump y su régimen, vivimos en una época de “fake news”, también nos encontramos instaladosen la era de la “posverdad”, nombrada “palabra del año” del 2016 por el diccionario de Oxford.

De acuerdo a David Roberts, en la política, la posverdad consiste en “una cultura política en la que la política (la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública (la sustancia de lo que se legisla)”

¿Qué mejor ejemplo de una posverdad que las delirantes declaraciones de la aspirante presidencial del PAN (o independiente), Margarita Zavala, que hoy se comparó a ella y a su marido con el matrimonio de poder conformado por Michelle y Barack Obama?

“Cuando Felipe y yo caminamos”, señaló la esposa de Felipe Calderón “nos dicen ‘los extrañamos’ y yo me acuerdo de ustedes, allá afuera los extrañan, México los extraña, una situación muy parecida a la que viven los Obama en Estados Unidos”.

Si bien pongo en duda que alguna vez esta escena improbable haya sucedido en otro lugar que no sean las fantasías color de rosa de la señora de Calderón, me limitaré a enumerar algunas de las razones por las cuales no existe realmente punto de comparación entre la ex pareja presidencial de EU y el ex candidato presidencial panista y su cónyuge. No se trata de opiniones, sino de datos duros.

Michelle Obama:

Graduada de la Universidad de Princeton (Sociología y Estudios Afroamericanos).

Graduada de la Universidad de Harvard, con título de abogada.

Decana Asociada de Servicios Estudiantiles de la Universidad de Chicago.

Vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunitarios del Centro Médico de la Universidad de Chicago.

Asistente de Planificación y Desarrollo de la Alcaldía de Chicago.

Directora Ejecutiva de la oficina en Chicago del programa Aliados Públicos, en donde se prepara a jóvenes para el servicio público.

Como primera dama:

Organizó la campaña “Let’s move!” (vamos a movernos) para combatir la obesidad infantil mediante iniciativas como el mejorar los desayunos escolares.

Apoyó, junto con su marido, iniciativas para terminar la discriminación contra la comunidad LGBT y se pronunció contra iniciativas que buscaban prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Margarita Zavala:

– Estudió en la Escuela Libre de Derecho

– Fue docente.

– Diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

– Diputada Plurinominal (no fue elegida por los votantes) de 2003 a 2006.

– Esposa de Felipe Calderón durante el espuriato de 2006 a 2012.

Barack Obama:

Estudio Ciencias Políticas y Literatura Inglesa en Columbia.

Fue organizador comunitario en Chicago.

Estudió Derecho en Harvard.

Como abogado, defendió numerosos casos de derechos civiles.

Fue Senador Estatal de Illinois de 1997 a 2004.

Fue Senador de los Estados Unidos de 2005 a 2008.

Como presidente:

Mandatario de los Estados Unidos de 2009 a 2017, la primera persona de origen afroamericano en ser elegido para este puesto.

Premio Nobel de la Paz 2009.

Deportó a 3 millones de inmigrantes indocumentados.

Logró rescatar a empresas e instituciones bancarias de la crisis económica que comenzó en el 2008.

Impulsó la reforma del sistema de salud en su país, conocida popularmente como “Obamacare”.

Actualmente atiende la fundación que lleva su nombre y prepara la construcción de su biblioteca presidencial.

Felipe Calderón:

– Estudió en la Escuela Libre de Derecho.

– Ex presidente del CEN del PAN.

– Ex funcionario del gobierno de Fox.

– Presidente espurio.

– Responsable de la fallida “guerra contra el narco”.

– Responsable directo de los 121 mil 683 muertos (datos de INEGI) producto de su fallida guerra.

– Responsable de 26 mil desaparecidos (datos de INEGI) producto de su fallida guerra.

– Rechazado, por indeseable, por el gobierno cubano.

Después de comparar los logros de los Obama y los “logros” de Margarita y Felipe, siendo sinceros ¿existe algún punto de comparación? Dicho de manera mesurada, son risibles las pretensiones de “estadista” amada por el pueblo de México de la panista.

Doña Margarita Zavala de Calderón sabe que no existe punto de comparación entre los Obama y su matrimonio con el “carnicero de Morelia”. Uno se fue entre aplausos y con uno de los más altos porcentajes de aprobación de un presidente saliente; el otro cumplió seis años siendo cuestionado en su legitimidad y repudiado tanto por los mexicanos como por gobiernos extranjeros.

Un consejo gratuito para la señora de Calderón: deje de pretender la candidatura presidencial. Su marido ha sido uno de los políticos más repudiados en la historia de nuestro país y los mexicanos tenemos buena memoria, pese a lo que parecen creer usted y los (malos) asesores que la rodean.

