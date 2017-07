Por: Claudia Almaguer

Una frase atribuida al filósofo catalán Ramón Llul dice: la justicia te proporcionara paz, y también trabajos.

Sabrán a qué se refería las y los abogados que han construido sus trayectorias en la durísima dimensión de las realidades en que el derecho se aplica, justo fuera del nido seguro que proveen las facultades, cuando cada día hay que decidir a quienes defender o representar y de qué forma.

No es fácil ejercer, vea que nos jugamos el nombre y que el prestigio o la mala fama se van construyendo a pulso propio, siempre hay un cliente o un asunto para el tipo de abogado que somos y nos armamos a nosotros mismos tal y como queremos ser vistos por los demás.

Para este “festejo” del día del abogado por decirlo así me he puesto a recordar el momento en que se sale de la escuela, es una especie de vértigo, una pausa tremenda y llena de miedos en la que uno no sabe a dónde va y hay poco trabajo. No obstante esa transición no todos la llevan a cabo y por eso es un acto de valor.

Nadie se olvida de esto, de la juventud, de su perspectiva más esperanzadora, de su deseo de cambiar las cosas, de hacer el bien, de hacer justicia. Nosotros también nacemos ingenuos.

Imagine que está comenzando la vida, con todo el empeño puesto en querer crecer, pero ahora considere que ha decidido no sólo ser abogado, sino ir al escenario más complicado para aplicar el derecho, un territorio en el que aprender también significa llenarse la cabeza con las más dolorosas circunstancias, algo para lo que es indispensable tener resistencia, resiliencia, vocación, ser todavía más valiente.

Porque servir a una comunidad a veces también es mirar sus lados más terribles, investigar el delito por ejemplo es diseccionar un amasijo pútrido, es encontrar él quien y el cómo alguien golpea a otra persona, o le viola o le asesina, es reivindicar el Estado de Derecho en el que todos hemos acordado vivir pero que no siempre es respetado.

Cabe considerar que la o él abogado que a esto se dedique al paso de los años tendrá por sí mismo una afectación o más sobre todo en su salud pero también debido al riesgo al que su labor le expone pero al menos no será experto apenas por leer o por decir que sabe, sino por haber estado en el frente durante toda su trayectoria.

Y por muy masoquista que parezca la expertice, provee de una infinita satisfacción, porque es posible cumplir con lo que se soñaba, proteger a las personas, resarcir en lo posible la afectación causada por un ilícito, hacer justicia en un país rebasado por la impunidad.

Es por esto que el asesinato de Jesús Raúl Serralde Hernández Agente del Ministerio Público ha calado tanto, duele la juventud que no terminó de vivir y la familia que no volverá a recibirlo después del trabajo, pero también el hecho de que a una persona decidida a hacerse abogado y penalista se le haya arrebatado para siempre el derecho de hacerse un camino propio.

Por eso no ha quedado nada para festejar y sí mucho de lo cual avergonzarse, algo cruel y enfermo debe haber en nuestra sociedad para que existan personas que se regodearan con su muerte sólo por haber decidido dedicarse al servicio público.

El caso es que hoy, la abogacía está de luto.

A más ver

ASTROLABIO