¡Empecemos con las semifinales de la Liguilla! Los Diablos Rojos de Toluca reciben en el Nemesio Diez a las Chivas.

Un duelo que promete mucho y que tiene a los dos equipos con todo su arsenal listo. Además, para los escarlatas sigue el sueño de levantar el título en su Centenario.

Mientras, el Rebaño quiere acabar con la mala racha en este estadio. En los últimos cinco juegos no han sacado un solo punto y si quieren llegar a la final, tendrán que al menos conseguir un empate.

Toluca 1-1 Chivas

El primer tiempo tuvo buenas llegadas y emoción, el problema fue que no abrieron el marcador. La primera fue de Carlos Fierro que solo ante el portero terminó con un fiasco de remate raro que quedó ahí sin peligro. Además, como en el último partido de los Diablos, Alfredo Talavera se empezó a vestir de héroe y más en una gran llegada de Orbelín Pineda.

Y también el ex de Gallos se comió una de esas que dan pena. Como dicen los expertos, le quedó un penal en movimiento pero sacó un tiro malísimo. Así nos fuimos al descanso, sin goles pero el juego estaba movido y bueno.

La segunda mitad inició igual, con el mismo ritmo. Y claro, los aficionados los agradecieron poniendo un gran ambiente. El problema fue que con más faltas y detenciones del árbitro, poco a poco las cosas se tranquilizaron.

De ahí, las Chivas sorprendieron. Rodolfo Pizarro entró de cambio después de la lesión e hizo que Matías Almeyda se viera como un genio. Entró al 58′ y al 82′ aprovechó un rebote y definió el 0-1 a favor de su equipo.

Eso sí, el gusto le duró poco al Rebaño. Dos minutos más tarde Fernando Uribe remató un tiro libre de Rubens Sambueza y empató el partido. Así, todo se definirá en la vuelta, aunque este resultado ayuda al Guadalajara por el gol de visitante.

Ni sudaron los felinos

Es jueves y seguro algunos de ustedes ya no pueden ni con su alma, pero tranquilos ya casi acaba la semana y qué mejor para cerrarla que un gran partido de futbol. Los jueves son mejores cuando hay partido y mucho más cuand ese partido es una de las semifinales del Clausura 2017.

Los Tigre de la UANL, actuales campeones la Liga MX reciben en el ‘Volcán’ al súper líder, Xolos de Tijuana. Pese a las posiciones en la tabla Tigres sale como favorito debido al poderío de su plantilla y el gran momento que vive André-Pierre Gignac; sin embargo los Xolos tienen en sus filas al mejor jugador del torneo (Avilés Hurtado). Por si eso no fuera suficiente, el Piojo Herrera y el Tuca Ferretti se enfrascaron en una guerra de declaraciones y calentaron mucho el partido. Por eso no te pierdas la semifinal de ida entre Tigres y Xolos en vivo aquí.

En loa primero minutos del encuentro los equipos no se hicieron daño. Tigres tuvo mayor posesión de balón, pero salvo un centro de Gignac que le quedó largo a Ismael Sosa no tuvo más llegadas en los primeros 25 minutos del partido. Xolos no pudo generar ninguna y además sufrió la baja de su capitán Jun Carlos Valenzuela.

Tras la lesión del Topo, Tigres se lanzó con todo al ataque, la delantera felina pudo haber abierto el marcador al minuto 29 pero Gibrán Lajud realizó una gran atajada a mano cambiada. Minutos más tarde el Chaka Rodríguez hizo un buen desborde y sacó un peligroso centro que Lajuda le quitó de la cabeza a Sosa, pero la defensa de Tijuana ya se estaba doblando y era obvio que pronto se rompería.

Al minuto 40 Sosa buscó tirar a gol pero su remate fue bloqueado por la zaga visitante. El rebote le quedó a Lucas Zelarayán, el chino acomodó el balón de ‘inglesia’ y remató de media vuelta para vencer a Lajud y poner el primer gol del conjunto local.

Justo antes del descanso Tigres amplió la ventaja. La delantera felina filtró un balón; Juan Carlos Núñez, lateral derecho de los visitantes intentó cortar el balón pero abanicó feo y el esférico le quedó a Javier Aquino. El oaxaqueño definió cruzado y puso el 2-0. Así terminó el primer tiempo.

En la segunda mitad Tijuana estaba obligado a buscar el gol para no irse a casa con un resultado tan adverso; sin embargo Xolos fue incapaz de generar una sola oportunidad de gol. Nahuel Guzmán ni se ensució el uniforme y de hecho Tigres estuvo mucho más cerca del tercero que Xolos del primero. Al final Tigres sacó una muy buena ventajay está muy cerca de la final.

Con información de: Sopitas