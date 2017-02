Donald Trump “le declara la guerra” a la revista Vogue

Melania Trump estará en la portada de Vogue, aseguró la poderosa directora de la revista de moda, a pesar de la oposición del Presidente Donald Trump. “Es nuestra tradición cubrir en una entrevista detalles de la Primera Dama, quienquiera que sea. Y no puedo imaginar que esta vez sea diferente”, subrayó Anna Wintour, la potentada directora de la firma, quien no duda acerca del hecho de que la publicación no traicionará sus costumbres.

Y aun a pesar de la oposición del Presidente, Wintour reservó la portada a la esposa del mandatario, quien en 2005 ya había tenido una.

Vogue se manifestó a lo largo de la campaña presidencial a favor de la candidata demócrata, Hillary Clinton, como había hecho años atrás con Barack Obama. Melania, ex modelo, ya fue portada de la revista. Ocurrió en 2005, bajo el título “La Novia de Donald Trump: el Anillo, el Vestido, la Boda, el Jet”.

En el caso de la ex Primera Dama Michelle Obama, apareció tres veces en la portada de Vogue.

“Obviamente sentíamos que era un momento en la historia para las mujeres”, afirmó Wintour al Wall Street Journal en referencia a su abierto apoyo a Hillary.

La derrota en las elecciones no le hizo abandonar a Vogue su batalla a favor de las mujeres. La portada de marzo 2017 está dedicada a ellas: siete modelos de diversas nacionalidades fueron retratadas, bajo el título “Women Rule!”. El número de marzo celebra los 125 años de la revista y hace un repaso de las mujeres que hicieron historia en el mundo de la moda, desde Miuccia Prada a Maria Grazia Chiuri, primera directora creativa de Dior.

“Considero que las mujeres están en la mente de todos después de los recientes resultados”, afirmó Wintour en una entrevista con el Wall Street Journal, en clara referencia al resultado de las elecciones presidenciales.

“Nos parece el momento de celebrar y enviar un mensaje positivo”, agregó.

Mientras tanto, y en contra de las medidas adoptadas por Donald Trump contra los inmigrantes y los refugiados, algunas firmas de moda (Sophie Theallet, Tom Ford o Marc Jacobs) decidieron no vestir a Melania por principios.

Al mismo tiempo, la cadena de tiendas de lujo Nordstrom explicó que la decisión de sacar de la venta las colecciones de indumentaria y accesorios de Ivanka Trump (hija del mandatario) fue dictada por motivos estrictamente económicos. En una nota, Nordstrom aclaró que las ventas de la marca Trump bajaron en la segunda mitad de 2016 y que Ivanka fue informada personalmente de la decisión de la empresa en enero pasado. Nordstrom fue atacado en Twitter por el Presidente estadounidense, Donald Trump, quien consideró que trataron injustamente a Ivanka.

