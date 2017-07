La posibilidad de perder a Javier Hernández no preocupa en el Bayer Leverkusen, al menos no a su técnico, Heiko Herrlich, quien en una plática con el portal de la Bundesliga aseguró que su equipo no dependerá de Chicharito ni de algún otro jugador.

“Creo que un club como Bayer Leverkusen nunca se dependerá de un solo jugador. Chicharito ha dado grandes actuaciones en sus dos años aquí, pero también lo han hecho muchos otros. Sólo se puede lograr el éxito como equipo”, señaló el recien llegado entrenador.

Al ser cuestionado sobre qué tan complicado es armar su equipo, ante los rumores de salidas como la del mexicano o Kevin Kampl, priorizó el que los jugadores se sientan identificado con el club, por encima de su calidad.

“En última instancia, es importante que los jugadores que tienes disponible se identifiquen al 100 por ciento con el club. Las cosas pronto estarán claras, entonces sabremos más”, sostuvo el estratega.

