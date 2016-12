El antes y después de la explosión en Tultepec

mercado de pirotecnia de San Pablito en Tultepec, Estado de México, registró una serie de explosiones con un saldo hasta el momento 32 muertos, 12 no localizados y 60 lesionados, de los cuales 46 se encuentran hospitalizados

Esta es la tragedia más grande ocurrida en este municipio.

El mercado de pirotecnia de San Pablito, como es conocido en la zona, es uno de los más grandes de México. Antes de la terrible explosión se apreciaba de la manera siguiente:

Foto: Xinhua

De acuerdo con el secretario de Gobierno del Edomex, José Manzur, más del 80% de los puestos fueron destruidos por la explosión.

Foto: Xinhua

Por el incidente, la Cruz Roja mexiquense indicó que los ciudadanos podrán solicitar ayuda al 065, el cual es su teléfono de emergencias nacional, mientras que el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, proporcionó los números 088 y 911.

Foto: Xinhua

El mercado de San Pablito, el más grande del país en venta de pirotécnia, albergaba 300 locales con permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora, no queda nada de ellos.

Foto: AFP

Foto: AFP

La fuerte explosión ha sido retomada por diversos medios internacionales como el diario The New York Times, el portal británico The Guardian, el diario español El País y la cadena Fox News.

Fuente: Mundo Violento