El Senado es la máxima zona de confort de la política mexicana, alcanzar 6 años de influencia, fuero, conveniente intermitencia, prerrogativas y poder es una seductora aspiración, además genera un desgaste mínimo, ideal para alimentar aspiraciones en la búsqueda de la Gubernatura.

Aquí especulamos, escudriñamos y ponemos las piezas que formal e informalmente están en la línea de salida.

¡Arrancan!

PRI:

José Luis Ugalde Montes. El actual Secretario de Finanzas estatal ya dijo que sueña con llegar a Reforma, su última aventura electoral no fue buena a pesar de contar con las bendiciones (cantadas) por Ana Bárbara y su parentela Rioverdense.

Pros: Tiene un retorcido colmillo político pues a pesar de ser un depredador solitario ha sobrevivido. Tiene grandes relaciones en el poder central y ha hecho un papel decente manejando la caja estatal.

Contras: Su falta de empatía con la ciudadanía y ego desbordado lo etiquetan como un mal candidato, se ve difícil que Carreras lo apoye pues a pesar de dar buenos resultados no es de su grupo de confianza.

Alejandro Leal Tovias: El Secretario General de Gobierno no está impedido para contender por un escaño en la Cámara Alta a pesar de haber sido electo como fórmula priísta hace 6 años acompañando a Teófilo Torres Corzo en la boleta, pues nunca ejerció el cargo. Sus andares de puntillas en las grillas palaciegas lo han mantenido en un perfil bajo y conveniente para poder levantar la mano sin mucho desgaste, pero tampoco se le atribuye una gestión exitosa en el colectivo.

Pros: Ha mantenido la confianza del manejo político estatal del Gobernador y tiene aliados naturales en buena parte de los espacios de la prensa por su trayectoria previa.

Contras: Su interlocución con el Congreso ha sido desastrosa, se ve difícil que confíen en un personaje que no ha podido poner una buena camisa de fuerza al manicomio legislativo. Después de esta experiencia se ve más factible que busque cita con un psiquiatra.

Pablo Valladares García: El dueño y director de Pulso, San Luis Hoy y Huasteca Hoy nunca ha negado su palpitar priísta, ejerce una influencia importante en ciertos sectores del servicio público y ha renovado sus alfiles generacionalmente. Su medio sigue marcando tendencia clara en la agenda pública potosina.

Pros: Cuenta con los recursos y apoyos de la Iniciativa Privada necesarios para ser una opción interesante y lidera la agrupación política estatal “Vía Alterna”.

Contras: No ha hecho campañas políticas desde hace más de 17 años, su impasse de director y dueño de medios a político activo en una posición pública es complicado.

Enrique Galindo Ceballos: El policía más político del país llegó a ser uno de los 300 Líderes Mexicanos según esta publicación nacional. A pesar de no ser militante del PRI, el ex Comisionado de la Policía Federal estuvo a horas de ser candidato tricolor al Gobierno del Estado por el apoyo de su entonces jefe, el aún Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Su relación íntima con Octavio Pedroza lo sitúa como una opción interesante que podría obtener consensos PRIANISTAS para ser su abanderado.

Pros: Es un externo con buena imagen a pesar de ser policía, cuenta con apoyos desde el centro que le pudieran granjear un impulso fuerte. Mantiene una relación buena con la mayoría de los actores potosinos de los diferentes partidos y con los líderes de los sectores de la sociedad civil.

Contras: Es un policía. Muchos lo ven más bien contendiendo por la Alcaldía en su calidad de externo de una alianza virtual. Podría no tener méritos suficientes en el esquema priísta tradicional para llegar a esta zona premiada.

Las Yolandas:

Con la sombra de la inefable equidad de género dos Yolandas se cuelan como opción en fórmula, Yolanda Eugenia González bastión priísta femenino y Yolanda Cepeda actual alcaldesa de Aquismón, con muchos acuerdos a su favor en la huasteca (que sigue siendo el granero electoral priísta) y apoyo unánime de su amigo Pascual Oyarvide, el impresor de periódicos de más circulación en el estado. (El Mañana de Valles y Zona Media)

El ex líder priísta Joel Ramirez, actual Secretario de Educación ha tenido una gestión en su cargo de discreta a intrascendente, cuenta con una buena empatía con diferentes grupos pero se ve difícil que le alcance para aspirar con seriedad, su nombre al igual que el del dos veces diputado federal José Ramón Martell pasa desapercibido entre la población general, ambos están prácticamente descartados.

PAN:

Juan Pablo Escobar: El ex diputado local y federal, y ex dirigente estatal blanquiazul pasó los últimos años sin ser un afectado principal del cisma en el Círculo Azul, se mantuvo en bajo perfil bajo el cobijo de la Senadora Sonia Mendoza y de reagrupar sus fuerzas al interior de su partido podría tener algunas posibilidades de obtener la candidatura.

Pros: Es de los fundadores del Círculo Azul tal vez el que más espacios importantes ha ocupado y el que menos desgaste ha tenido. Es un conciliador natural y tiene ascendencia en buena parte de la militancia. Sonia Mendoza de apoyarlo abiertamente, podría ser un factor fundamental en su triunfo si hacen campaña juntos en una potencial candidatura de esta a un escaño en San Lázaro.

Contras: Nunca ha sido un líder hacia afuera del PAN con suficiencia, es percibido por algunos inclusive como un hombre que se aleja de la confrontación. Se ve difícil un consenso con la actual dirigencia para lograr la posición.

Marcelo de los Santos Fraga: El ex Gobernador se pasea por las calles potosinas con relativa tranquilidad. Después del desastre del gobierno que le sucedió, generó una fugaz melancolía en muchos potosinos que terminaron por extrañarlo. Tiene las credenciales como ex Alcalde y ex Gobernador para ser el primero en la lista de los blanquiazules, en un momento en el que la mayoría de sus tótems se han ido extinguiendo. De darse, podría ser un cierre dorado a su carrera política.

Pros: Lograría unanimidad dentro de los complicados vericuetos blanquiazules, tiene una larga lista de logros y realizaciones qué presumir y contaría con un apoyo casi unánime de la iniciativa privada.

Contras: Como todo Gobernador dejó temas pendientes, deuda, dudosas transacciones en temas clave como Ciudad Satélite y ex colaboradores encarcelados por acusaciones de malos manejos, además de una larga lista de viudas políticas que podrían ensuciar su potencial candidatura. Está a punto de llegar a los 77 años.

Josefina Salazar Báez: Latente candidata por méritos y la tan traída y llevada cuota de género, Josefina se ha mantenido como un activo panista y a pesar de haber sido parte del cisma vivido en el Círculo Azul, podría con sus buenas artes remendar lo necesario para poder llegar a la posición como parte de la fórmula.

Pros: Es una funcionaria pública con experiencia y resultados confiables, es una de las pocas legisladoras del actual Congreso local que no están reprobadas en su proceder. Tiene una imagen discreta y en general positiva.

Contras: No es un nombre popular en el estado para poder incentivar al electorado, tiene la opción de reelegirse en el Congreso Local, bajo aún términos por resolver al ser plurinominal.

Otros nombres: Los diputados Enrique Flores y Héctor Mendizabal (quien ya fue Senador suplente de Alejandro Zapata Perogordo) suspiran por llegar a salvo al Senado, pero la cosa se ve harto complicada, su gestión como diputados locales está llena de escenas comprometedoras y sospechosismo desatado. A menos que sus nuevos emplumados y cándidos amigos los acojan bajo otras siglas, se ve complicado que logren una postulación panista.

PRD:

Ricardo Gallardo Juárez: El ex alcalde de Soledad y actual Presidente Municipal capitalino tiene suficiente fuerza en San Luis, Soledad y Mexquitic para aspirar sin mucho bochorno a integrar el Senado. El desgaste que ha sufrido en 20 meses al frente de la Alcaldía, más el intrincado y doloroso proceso de su campaña electoral con su hijo encarcelado, le han generado un notable deterioro y en privado cuenta que ya busca la puerta trasera para tomar un respiro.

Pros : Cuenta con una bien aceitada maquinaria populista electoral que le puede granjear una cantidad suficiente de votos para ganar o negociar.

Contras: Su gestión en la capital está plagada de dudas, opacidad, casos escandalosos sin resolver y se dice que algunas de sus empresas siguen siendo investigadas por instancias federales por temas harto complicados. Ha polarizado a la capital en posiciones cada vez más intransigentes.

Erika Briones: La ex dirigente estatal del PRD es un alfil exitoso de las huestes Gallardistas, aprendió rápido y hace trabajo ya en su distrito (incluyendo Villa de Reyes lugar que añora gobernar) bajo la fórmula asistencialista de sus padrinos.

Pros: Es una mujer trabajadora, ha agarrado “cancha” en su paseo por San Lázaro y le beneficia la cuota de género para una potencial formula.

Contras: Todas las acciones negativas de sus jefes políticos tendrán un inminente rebote en ella.

Xavier Nava Palacios: El diputado federal nieto de Salvador Nava no es militante perredista pero ha tenido una buena gestión en su primera vez como servidor público bajo las banderas de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha tenido éxito en su gestión de imagen con medios nacionales y grupos disímbolos que rebasan al PRD.

Pros: Es un externo al PRD que ha tenido una breve carrera política con un desempeño notable, resucitó cierto consenso entre el viejo Navismo especialmente por su trabajo filantrópico a través de la Fundación Salvador Nava a quien destina el 70% de su salario como diputado. Lograría consensos amplios entre diferentes sectores de la capital.

Contras: El Gallardismo es dueño y señor del perredismo potosino, tiene líneas abiertas con la tribu Alternativa Democrática Nacional e intereses formales con el grupo de Miguel Ángel Mancera, si presionan lo suficiente lo pueden bloquear con relativa facilidad como abanderado de este partido para cualquier posición.

Externos:

Una candidatura externa al Senado que sirva como contrapeso a la partidocracia y sus vicios parece una apuesta interesante. Luis Mahbub Sarquís ex Pdte. Nacional de CONCANACO y personaje varias veces mencionado en las postrimerías de diferentes procesos, tiene unanimidad en la iniciativa privada local y nacional, ascendencia en la capital y la zona altiplano, un carisma y capacidad probada en el ámbito empresarial, por todo esto podría ser una ficha muy rentable. Aunque algunos ya lo ven como candidato a la Alcaldía por una alianza multifactoria.