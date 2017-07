Normalmente, solemos tener un sinfín de excusas para no ir al gimnasio: no tengo tiempo, voy desbordado de trabajo, he quedado con unos amigos… En vacaciones no cuentas con ninguna de esas coartadas, pero tienes otra aún más potente: no tengo ningún gimnasio cerca. Lo sentimos mucho, pero nos hemos propuesto desarmar todos tus argumentos para que no te quede más remedio que seguir ocupándote de tu cuerpo y no darle vacaciones ni en vacaciones. Sólo necesitas unas mancuernas para poner en práctica este programa. Así que ves olvidándote de esas excusas en las que tan fácilmente sueles caer.

Balanceo vertical