Un empleado de una escuela del estado de Pensilvania (EE.UU.) enfrenta cargos de delito menor y agresión simple al poner en peligro el bienestar de un estudiante durante un incidente en un pasillo del establecimiento, informa CBS.

El mes pasado, las cámaras de seguridad dentro de la escuela captaron el momento en que Joseph Golden, especialista en disciplina escolar, levantó al adolescente de 13 años agarrándolo del cuello y lo arrastró por el pasillo.

Este jueves, después de una audiencia en la Corte, el abogado de Golden, Patrick Thomassey, afirmó que su cliente solo estaba haciendo su trabajo.

“El chico no fue al hospital […] Le dijo al director que no estaba lesionado. Esto no es una agresión simple”, apuntó Thomassey. “Tenemos que tener un poco de disciplina en la escuela. Es por eso que tenemos estos oficiales, ese es su trabajo, mantener el orden“.

El abogado indicó que el mismo día, en horas previas al altercado, el adolescente salió sin permiso de clase y Golden tuvo que acompañarlo una y otra vez de vuelta al aula.

A pesar de que el niño no sufrió ninguna lesión física, las autoridades escolares planean despedir a Golden basándose en la grabación.

Fuente:RT