Estados Unidos: 5 respuestas sorprendentes y polémicas de Donald Trump en su controvertida rueda de prensa

Trump ofreció el pasado jueves un balance del “progreso” alcanzado durante su primer mes en el poder y en la que se enzarzó en una duros intercambios con algunos reporteros.

“Fue una conferencia clásica de la etapa de campaña de Trump. Por momentos estaba combativo, divertido, a la defensiva y jovial. El presidente a menudo se desvió por tangentes insondables hasta que finalmente regresaba a líneas y patrones familiares”, dijo Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington.

Y aunque incluso sus críticos le dan crédito por haberse sometido al interrogatorio, tampoco falta quien vio una estrategia para desviar la atención del escándalo de la dimisión de su consejero de Seguridad Nacional y los supuestos contactos de su equipo de campaña con Rusia.

En el encuentro, que no estaba previsto en la agenda presidencial, el mandatario intentó transmitir el mensaje de que ha estado trabajando activamente en cumplir con sus promesas electorales y en hacer ver que el gobierno ya funciona como “una máquina bien aceitada”.

Pero la realidad fue que dedicó más tiempo a criticar a los medios que a hablar de sus planes de acción para el futuro. Y hubo momentos sorprendentes: a continuación te mostramos algunos de ellos.

1. “Heredé un desastre”

Durante su introducción, Trump presentó una imagen oscura del país que recibió del gobierno de Barack Obama.

“Nuestro gobierno heredó muchos problemas en la administración y en la economía. Para ser honesto, heredé un desastre, es un desastre, en casa y en el extranjero. Los trabajos se estaban escapando del país, bajos salarios”, dijo.

El encuentro fue comparado con las ruedas de prensa que Trump solía ofrecer durante la campaña electoral.

La afirmación contrasta con el hecho de que al dejar el poder Obama, Estados Unidos llevaba 75 trimestres consecutivos creando empleo y que durante sus dos mandatos se generaron 11,3 millones de nuevos puestos de trabajo.

Y vale recordar que Obama llegó a la Casa Blanca en medio de la peor crisis financiera de los últimos tiempos, con puestos de trabajo desapareciendo por miles.

“Estoy aquí para actualizar a los ciudadanos estadounidenses sobre el increíble progreso que se ha hecho en los últimas cuatro semanas desde mi toma de posesión. No creo que nunca haya habido un presidente electo que en un periodo tan corto haya hecho lo que hemos hecho”, agregó.

2. “La prensa está fuera de control”

Pese a haber convocado a los periodistas, Trump anunció que su intención era dirigirse directamente a los ciudadanos estadounidenses.

“Hago esta presentación directamente para los ciudadanos estadounidenses en presencia de la prensa”, dijo el mandatario antes de volver acusar a los reporteros de deshonestidad.

“Tenemos que descubrir lo que ocurre con la prensa porque, honestamente, está fuera de control. El nivel de deshonestidad está fuera de control”, dijo.

“El público ya no les cree”, agregó más adelante.

3. Desconfianza

Durante su presentación, Trump presumió del triunfo electoral que obtuvo en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, al alcanzar 306 votos en los colegios electorales (pese a haber perdido en el voto popular), y dijo que se trataba del mayor triunfo desde Ronald Reagan.

Tras la renuncia de Michael Flynn, Trump dijo no saber de ningún otro miembro de su equipo que haya estado en contacto con Rusia antes de haber llegado al gobierno.

La afirmación no pasó inadvertida.

“¿Por qué los ciudadanos deberían confiar en usted?”, le preguntó un reportero de la cadena NBC tras hacerle ver que Reagan obtuvo 350 votos electorales, Barack Obama 365 y George HW Bush 426, por lo que su comparación no eran correcta.

“Es la información que he visto por allí”, se justificó Trump.

4. “No debo nada en Rusia”

Pese a la reciente renuncia del consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, tras haberse descubierto que mantuvo contactos indebidos con el embajador de Rusia en Washington, y a las informaciones publicadas por la prensa según las cuales hubo otros miembros del equipo de Trump que estuvieron en contacto con funcionarios rusos, el presidente estadounidense se desligó del tema.

“Pueden hablar todo lo que quieran sobre Rusia. Son noticias falsas (…) No debo nada en Rusia, no tengo préstamos en Rusia, no tengo acuerdos en Rusia“, dijo.

Advirtió que la información “falsa” y “horrible” que la prensa publica sobre el tema hace “mucho más difícil” lograr un acuerdo con Rusia, algo que consideró beneficioso para Estados Unidos.

Y cuando le preguntaron sobre un barco espía de la armada rusa que fue detectado cerca de las costas de Connecticut, respondió: “La cosa más grande que podría hacer es destruir ese barco que está a 50 km de la costa. Todo el mundo en este país diría: ‘Oh, él es tan grande'”.

Sin embargo, al ser precisado sobre si podía afirmar que ningún otro miembro de su equipo estuvo en contacto con funcionarios rusos, evitó poner sus manos en el fuego. “Nadie que yo sepa”, dijo.

5. “Organice usted la reunión”

Por momentos, en la rueda de prensa se vivieron momentos realmente extraños.

Los periodistas no quisieron perder la oportunidad de hacer preguntas al presidente Trump.

Uno de ellos fue cuando el mandatario pareció pedir una gestión a una reportera afroestadounidense que le preguntó si él pensaba incluir al Congressional Black Caucus, un grupo que reúne a miembros afroestadounidenses del Congreso de Estados Unidos, en unas reuniones sobre ciudades.

“¿Quisiera usted organizar la reunión?”, respondió Trump.

-No, no, no. Yo solo soy una reportera.

-¿Son amigos suyos?

-Conozco a algunos…

-Adelante. Organice la reunión. Vamos. Me encantaría reunirme con el Black Caucus. Creo que es tremendo.

