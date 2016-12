Frases de la Biblia que te harán decir WTF

Una rápida lectura al azar del libro sagrado y sacamos algunas frases que nos hicieron decir WTF.

Aquí te las enseñamos:

1. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del Edén.

Génesis 3:16 “En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti”.

2. Ley de la purificación de la mujer después del parto

Levítico 12:2 “Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por siete días; como en los días de su menstruación, será impura”.

3. Pero si nace mujer…

Levítico 12:5 “Pero si da a luz una niña, quedará impura por dos semanas, como en los días de su menstruación; y permanecerá en la sangre de su purificación por sesenta y seis días”.

4. Moisés expone leyes

Deuteronomio 22:5 “No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es”.

5. Cuando un hombre señala que su esposa no es virgen…

Deuteronomio 22: 15 “Entonces el padre de la joven y su madre tomarán las señales de la virginidad de la doncella y las llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta”.

6. Cuando se tienen pruebas de que sí es virgen

Deuteronomio 22: 17 “Y, he aquí, él le atribuye faltas, diciendo: No he hallado virgen a tu hija. Pero, he aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad”.

7. El castigo para el que culpó a su esposa

Deuteronomio 22:18 “Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán”.

8. La multa por difamación

Deuteronomio 22:19 “Y le multarán con cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto difundió mala fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá por esposa y no podrá despedirla en todos sus días”.

9. Pero si la doncella no es “doncella”

Deuteronomio 22:21 “Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti”.

10. Cuando las mujeres deben cubrirse la cabeza para rezar

Corintios 11: 7 Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios; pero la mujer es la gloria del hombre.

Con información de: Swagger