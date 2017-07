Existen imagenes que lo dicen todo y otras, como las imágenes con frases chistosas que nos ayudan a sonreír y ser aún más felices de lo que ya lo somos en la actualidad.

Una de las que más nos gustan dice así “Existen personas que son como Google, solamente te buscan cuando necesitan algo”. Otra de las frases que nos parecen más interesantes es “Mi mamá hace maravillas pero conmigo se pasó”. Sin lugar a dudas, son dos de las imagenes con frases chistosas que según nuestra experiencia nos han parecido más divertidas. Sobre todo, porque podemos compartirlas con nuestros conocidos y amigos y no parar de reír.

Existen diferentes forma de comprender la vida. Los hay que sonríen por fuera aunque por dentro pudieran estar hundidos. Otros perciben la vida como una sonrisa constante y la exteriorizan. Distintas investigaciones han venido a afirmar que la manera en la que afrontamos nuestra realidad condiciona el éxito o el fracaso ante un objetivo cualesquiera. Por este motivo, sonreír con la ayuda de imágenes con frases chistosas es una forma extraordinaria de cumplir con esta ley no escrita.

Imágenes chistosas para compartir

Queremos compartir con todos ustedes otra sucesión de imágenes con frases chistosas que estamos convencidos les encantarán por sus extraordinarios mensajes. Entre otras están “Corre tras tus sueños si no los alcanzas al menos adelgazas”, “Soy una persona que lucha por sus sueños por eso me levanto todos los días a las doce” o “Si alguien encontró un tornillo es mío”. Solamente son otros ejemplos de mensajes que podemos compartir y no dejar de reír.

Ahora bien, ya conocen algunas de nuestras favoritas. Si les parece bien nos gustaría saber ¿cuales son las suyas? Pueden dejar aquí mismo sus mensajes y con gusto los tendremos en cuenta de cara a elaborar un listado mucho más amplio. Mientras tanto, disfruten de estas excelentes líneas con las que reír sin parar y pasar un rato muy agradable con amigos o solos.

Nunca dejen de reír, recuerden que la sonrisa alimenta la vida y nos llena de energía para afrontar nuevos retos.

