Aunque a la fecha no existen registros oficiales, no se descarta la presencia de huachicoleros en San Luis Potosí, señaló el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), Daniel Hernández Delgadillo.

“La posición geográfica de San Luis Potosí da para el tránsito de ese producto de sustracción ilícita”, explicó el funcionario y agregó que otro de los factores que podría facilitar la comercialización clandestina de gasolina, es la conexión de las vías carreteras, pues una de las carreteras federales que confluyen en la capital potosina conduce a la frontera con Estados Unidos.

Sobre la posibilidad de que exista venta de combustible de procedencia ilícita en la Carretera 57, rumbo a El Huizache” o en el municipio de Santa María del Río, Hernández Delgadillo dijo que “no hay un escenario de extracción ilegal en San Luis Potosí”, coincidiendo así con lo declarado por el coordinador estatal de la Policía Federal, Jaime Pineda, quien afirmó que en debido a que en el Estado no pasan ductos de hidrocarburos de gran importancia, en San Luis Potosí no se ha detectado la presencia de bandas de los llamados huachicoleros.

Hernández Delgadillo dijo que este tema “no es nuevo”, pues la extracción y venta clandestina de combustible se ha dado desde hace 30 años o más.

El delegado de la Policía Federal, Jaime Pineda, consideró que aunque no hay un comercio tan dinámico de hidrocarburo clandestino porque los ductos no atraviesan el Estado, eso no significa que el comercio de esta mercancía no se dé en las carreteras potosinas, y prueba de ello es la detención de diez personas que fueron sorprendidas transportando combustible robado, cuando pretendían venderlo en carreteras del Estado.

Uno de los casos más polémicos a nivel nacional ocurrió en el estado de Puebla, donde un dron del gobierno federal capturó las imágenes de las largas filas que hacían los compradores para obtener el combustible ilícito.

El delegado de Segob, Daniel Hernández Delgadillo, y el delegado de la Policía Federal, Jaime Pineda, aprovecharon este espacio para alertar a la población y evitar caer en situaciones que aparentan ser sencillas y terminan en enfrentamientos entre delincuentes y policías.

Con información de: Plano Informativo