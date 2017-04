INE rechaza petición de suspender spots de Quadri a favor de coalición del PRI en Edomex

El Instituto Nacional Electoral negó retirar de transmisión de radio y televisión dos spots de Nueva Alianza en el Estado de México, en los cuales Gabriel Quadri critica el transporte mexiquense y la calidad educativa, al considerar que a pesar de que no aparece el candidato de la coalición, Alfredo del Mazo, los partidos tienen derecho a promocionales genéricos como parte de sus estrategias de campaña.

En la sesión extraordinaria la Comisión de Quejas y Denuncias, los consejeros Roberto Ruiz y Adriana Favela rechazaron la petición de medidas cautelares de Morena, al señalar que la propaganda busca adeptos para un partido que forma parte de la colación y es una oportunidad de posicionarse en el Estado de México.

“Obviamente ellos sabrán porque determinan si aparece el candidato o no, y porque hacen algunas propuestas a partir de otras personas y en este caso se podría declarar improcedente la medida cautelar”.

Por su parte la consejera electoral, Beatriz Zavala, consideró que si debían ser suspendidos los promocionales porque no generan contraste ni buscan un voto para la coalición priista de la cual forma parte Nueva Alianza, además de que no aparece el candidato, sin embargo, la propuesta fue rechazada.

“Yo no advierto aquí que la centralidad del mensaje este definida para identificar a la persona que es el candidato que postula la coalición, toda vez que veo que la centralidad del mensaje se encuentra con el ciudadano Quadri y no ha sido registrado por la coalición como el candidato, y si bien hace referencia a temas como la mejora del transporte no advierto algún vínculo en el que se vea que el candidato está posicionando esa plataforma electoral”.

Fuente: Noticias MVS