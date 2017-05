El internet convierte a Trump en una rana… bueno, al menos su boca

Un sin fin de adjetivos negativos se han dicho acerca de Donald Trump. Que está bien feo, que es tonto, que su pelo no es real… en fin; todos los insultos habidos y por haber han sido lanzados en los últimos 100 días.

Sin embargo, el internet se vuelve a lucir y en menos de lo que canta un gallo, Donald Trump vuelve a convertirse en un meme:

BREAKING: Trump Introduces us to His Newest Cabinet Member, a Frog Painted on His Face. pic.twitter.com/W8yCLlAJH6 — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

Después de que el usuario de Twitter, Mike Mitchell, nos hiciera notar que la parte baja del rostro de Donald Trump es idéntica a una rana, ahora es lo único que podemos ver…

BREAKING: President Frog discovers hair gel. “Is it too much? it’s too much isn’t it? Man, I really thought this was gonna be a thing.” pic.twitter.com/4M1dhoS6gb — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 6, 2017

Todo está ahí, desde su inmensa boca hasta su enorme papada. Si bien muchos ya le decían que tenía cara de sapo, esto lo refuerza.

BREAKING: President Frog’s approval rating reaches record high after successfully passing Universal Healthcare. #Frogcare pic.twitter.com/O4MNbGdQbS — Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017

Y bueno, ¿qué más se puede decir? Al final del día, nada de esto le importa a la Naranja Humana –¿o quién sabe?, con eso de que se lleva y no se aguanta– al menos nos hace carcajearnos un ratito. Ya después nos empezará a consumir el temor por las tonterías que haga este hombre.

Con información de: Sopitas