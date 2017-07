A pesar del mal manejo de recursos, sueldos millonarios para los principales funcionarios, derroche en gastos y desorganización; los invernaderos de Santa Rita le dejan al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, utilidades mensuales por $ 1,186,053.00

En contraste con las declaraciones del Gobernador Fernando Toranzo el viernes 22 de noviembre, donde señala que los Invernaderos no le dejan utilidades, explicando que los gastos generados por gasto corriente, más lo que se gasta en insumos, hace que no existan utilidades.

Textualmente indicó : “Hay reglas del juego y no es que yo me lo eche a la bolsa y a ver en qué se me ocurre gastar; no hay ningún truco ni se está escondiendo nada, quien tenga un interés en particular en revisar las cuentas están a su disposición”.

Entonces hemos hecho eso exactamente, nos hemos puesto a revisar la información arrojando datos muy significativos que comprueban una contante de este gobierno: Un doble discurso de austeridad y de fondo, un derroche, malos manejos y una pésima administración, lo cual vamos a detallar a continuación :

Datos oficiales revelados por la propia Auditoria Superior del Estado señalan que se tienen utilidades anuales netas por $ 14,232,644.00 lo que contradice a lo manifestado por el Gobernador Fernando Toranzo.

En el mes de Agosto del 2012, el Consejo de Administración autorizó un aumento salarial del 4% a los trabajadores del Centro de Producción Santa Rita, más sin embargo, en una reunión celebrada de forma secreta, los altos mandos se autorizaron incrementos insultantes a su sueldo de forma personal, quedando de la siguiente manera :

Este aumento de sueldo de sueldo de estas 4 personas, no solo contraviene ordenamientos administrativos, ya que el Consejo de Administración es único facultado para autorizar estos aumentos, si no que deja en claro la constante de este Gobierno, que es derrochar el dinero en los altos burócratas.

Anexo a estos altos sueldos, como ejemplo, el Director Administrativo, Frederic Manilla y el Gerente de Recursos Humanos Oscar Villafuerte, cuentan con bonos especiales para el pago de renta de casas habitación por 8 mil pesos mensuales cada uno, los cuales aparecen en los recibidos de nómina bajo el concepto : “compensaciones”.

Personal de la propia empresa, ha señalado la existencia de nominas secretas y el pago de aviadores que aparecen con puestos de Auxiliar Administrativo, encargados de oficina y puestos duplicados en Recursos Humanos con sueldos que van desde los 12 mil hasta los 35 mil pesos.

La Auditoria Superior del Estado en su informe final de Auditoria 2012, nos revela con documentos que los invernaderos, a pesar del derroche y mala administración le dejan al Gobierno utilidades mensuales arriba del millón de pesos y que perversamente el Gobernador del Estado, los esta eliminando el presupuesto de ingresos propuesto para el próximo año fiscal.

Entre las observaciones realizadas por la Auditoria en su página número 399 señala :

*Deberá apegarse el Titular del Ejecutivo ( Fernando Toranzo Fernández) conforme al artículo 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, de emitir decreto administrativo por el cual tuvo que haberse sectorizado el Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. al representar legalmente una empresa de participación estatal mayoritaria.

*Deberá apegarse el Titular del ejecutivo a informar al Congreso del Estado de San Luis Potosí, la situación que guarda el proceso de enajenación del Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. ya que este debe ser informado trimestralmente hasta en tanto no se transmita totalmente la propiedad, bienes, derechos y obligaciones del mismo, según el artículo 7 del Decreto número 558. emitido el 20 de diciembre del 2009.

La empresa Mastronardi Produced Limited es quien compra el 99% de la producción, registrando compras en 2012 por 313 millones de pesos y sin embargo aparece un saldo por $ 1,468,408.00 que le adeuda Santa Rita.

La Cafetería CITT presenta deudas por $ 43,465.00 sin que existe algún avance en la recuperación de este saldo.

Se adquirió una camioneta pick up d/c Hilux Toyota, un auto Chevrolet Aveo Sedan y tres motocicletas, las cuales no aparecen ingresadas al padrón oficial de vehículos de la oficialía mayor y que puede ser consultada en la página 374 del informe final de auditoria 2012.

Cabe señalar que el Centro de Producción Santa Rita no lleva los registros contables de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto.

Un dato interesante revela que se le adeuda a la empresa Agro C. S.A. de C.V. un saldo que proviene desde el año 2006 por 67,803 dólares, en agosto del 2008 se firmó un convenio de pago en el cual, la Administración de los invernaderos de Santa Rita se comprometían a pagar en 3 exhibiciones ese adeudo , dando fe de este acuerdo, el Notario Público Núm 16 Salvador Pedroza Romero. Actualmente queda un saldo de $ 620,869.00 que no ha tenido movimiento en los últimos dos años y que sin embargo ha generado intereses, que se presume han sido utilizadas por los altos directivos, ya que no aparecen reportados.

El gasto en sueldos y salarios del persona entre Cepsar y la Sucursal El Huevo, fue de 13 millones de pesos durante el año, que mensualmente nos indica que se gastan $ 1,089,056.00.

De honorarios en personal de confianza destinaron $ 946,533.00 y en aguinaldos destinaron $ 657,329.00

Algo que no podría faltar en esta administración, son los gastos realizados en festejos y que en este caso, el gasto fue de $ 458,000.00

Y finalmente encontramos otros datos que suenan por demás sorprendentes, la Auditoria Superior del Estado señaló que el Centro de Producción Santa Rita ejerció sus recursos sin la debida autorización presupuestal y no se integran los registros de ingresos y egresos a la cuenta pública, solo se registraron los dividendos. Por lo que podemos concluir que los datos revelados como utilidad neta final, pueden estar maquillados y que los ingresos reales superan por mucho lo reportado de manera oficial, destinando este dinero que no se reporta, con fines electorales o para el oscuro manejo de la caja chica del Gobierno de Fernando Toranzo.

