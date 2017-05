Jálense los pelos con el promocional de “Luis Miguel: la serie”

Ahora que con sus pleitos legales se reavivó el morbo por la vida del mirrey por excelencia, muy oportunamente Netflix dio a conocer el promo de la serie del ídolo de las tias locochonas: Luis Miguel.

¿Van a hacer reallity del juicio con el que lo van a entambar?, ¿será The People vs El Sol?, pues no precisamente. Porque ustedes lo exigieron (no se hagan) el servicio de streaming lanzará una serie en la que, por fin, conoceremos la mera verdad, verdad, del intérprete de Cuando Calienta el Sol (aquí en la playa).

Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Versiones hay muchas, verdad solo hay una. Esta es mi historia”, adelanta el cantante en perfecto acento propio de un “lord” cualquiera.

Uhhh, ¿entonces nada de cómo amenizaba las fiestas de “El Negro Durazo”, ni las megape%&otas que se echaba junto con Roberto Palazuelos y el Burro Van Rankin? Pues quién sabe, pero ¿a poco no les URRRGE saber cómo logró echarse tan conmovedora escena en la que se quedó sin piernita?

Aunque muchos crean que esto lo sacan al vapor y Netflix aprovecha que Luismi anda en problemas con la ley, pues no es así: la idea ya lleva tiempo cocinándose y –según la prensa internacional– será posible gracias a una alianza estratégica entre MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Magnani, Antonio Cue Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Magnani.

Pura calida’.