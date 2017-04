Julieta Venegas concluye en Madrid su gira por Europa

Con un concierto este viernes en Madrid, la cantautora mexicana Julieta Venegas cerró su Parte Mía Tour 2017 por Europa, para continuar su gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Julieta visitó 10 ciudades del Viejo Continente, en cada una colgó el letrero de sold out y ofreció un concierto íntimo junto a los músicos Matías Saavedra y Sergio Silva.

Pese a ofrecer todos sus éxitos, incluidos los de su última placa discográfica Algo sucede, la cantante confesó que debió aprenderse de nuevo sus canciones, toda vez que se presentó bajo un formato diferente.

De acuerdo con un comunicado, la compositora se enfocará ahora en su gira por el continente Americano, a la vez que comenzará a escribir nuevos temas, algo que no hace desde hace un tiempo.

“Para mí ha sido muy inspirador porque me imagino las cosas que se pueden hacer, me dan ganas de escribir otras canciones. Hace un par de años que no me pongo a escribir y ahora tengo ganas de hacerlo. Ha sido como volver a flexibilizar el cerebro y disfrutar de otra manera”, indicó.