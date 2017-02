Julión Álvarez podría incursionar en el pop o rock

Para demostrar que es buen cantante, el artista no descartó incursionar en otros géneros, aunque sin hacer a un lado la regional mexicana.

Ciudad de México.- El intérprete mexicano Julión Álvarez dijo que para demostrar que es buen cantante estaría dispuesto a entonar temas de pop o rock, pero sin dejar nunca el regional mexicano.

En entrevista con Notimex, el ex vocalista de la Banda MS afirmó que su amor por la música mexicana no es por conveniencia, ya que desde pequeño en la Concordia, Chiapas, escuchó a su padre tocar este tipo de canciones.

“Claro que no es por conveniencia. Sé que hay muchos que experimentan en el regional mexicano porque saben que es el que más vende y más ganancias deja, pero no les va tan bien, porque lo ven como una moda. En cambio, yo llevo la pasión y la entrega por el estilo norteño banda, es lo que me hizo crecer en la vida”.

El interprete debutará como actor en la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, donde además interpretara el tema musical principal. Álvarez confesó que está por cumplir uno de sus más grandes sueños, cuando participe en el Carnaval de Mazatlán tras 10 años de carrera.

“Sólo anhelaba ir algún día al Carnaval de Mazatlán, y no para cantar, sino por los artistas que había, porque yo admiraba a Julio Preciado, al El Coyote y a Pancho Barraza, pero hasta ahí. Aunque yo cantaba, nunca pensé en que yo podía llegar a hacerlo”.