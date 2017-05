Katy Perry se divirtió de lo lindo con varias amigas en la playa . Desde ahí aprovecho para subir la temperatura posando enbikini , antes que una ola llegara para arruinarle la sesión fotográfica.

TMZ reportó que las fotos que la cantante california compartió en su cuenta de Instagram se las tomó en su estadía en Cabo San Lucas(México).

Además de presumir sus curvas en bikini, Perry se mostró como una mujer más intelectual al leer el libro de Susan Bordo , ‘The Destruction of Hillary Clinton’ sentada sobre una piedra.

Al pie de esa imagen la intérprete de ‘Chained to the Rhythm’ escribió: “CNN no juzgues un libro por su portada “.

TERRA