Probablemente pronto podremos escuchar al colombiano cantar el género regional mexicano junto a la banda.

La Banda El Recodo reveló en rueda de prensa su deseo de grabar un tema junto a Maluma, sin importarles la controversia que el cantante de música urbana ha causado por la letra de sus canciones.

“Yo creo que sí tendríamos que checar qué tipo de música es la que graba, yo en lo personal te voy a ser muy sincero, no conozco mucho su música, no conozco lo que me dices de sus contenidos, sus letras, pero yo creo que sería interesante hacer alguna fusión con él. Banda El Recodo no está peleado con nada”, explicó el vocalista Carlos Alberto.

La llamada “Madre de todas las bandas”, dijo que se encuentra planeando el festejo de los 80 años de creación de la agrupación, quizá ahí nos den la sorpresa de un tema con el colombiano.

SDP NOTICIAS